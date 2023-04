Jueves Santo y 'Noche de Jesús': las veinte horas más intensas del año en Jerez

La Santa Iglesia Catedral del Salvador abriría sus puertas para que los fieles acudieran a comenzar la celebración del Triduo Pascual y ello se convirtió, un año más, en signo de una apertura más amplia temporalmente: la de un total de veinte horas en las que Jerez de la Frontera se convierte en lugar inasequible al desaliento. La Misa de la Cena del Señor ponía en marcha el Jueves Santo, sin solución de continuidad hasta la conclusión hace apenas unos minutos de la celebración de la Pasión del Señor con Adoración a la Cruz de este Viernes Santo, tal sucesión de procesiones que en las calles no hubo momento sin el protagonismo de alguna de las doce cofrías previstas, la mitad en la tarde noche del Día del Amor Fraterno y la otra mitad en esa deliciosa madrugada que la ciudad llama 'Noche de Jesús'.

De hecho, apenas habían comenzado los Oficios del Jueves Santo presididos por monseñor José Rico Pavés cuando ya abrían sus puertas dos templos: el Santuario de María Auxiliadora, primero, para que la Hermandad de la Redención hiciera presente en su itinerario la propuesta penitencial salesiana y la Iglesia de San Juan de los Caballeros, poco después, para que la inspiración marianista que representa la Hermandad de la Vera-Cruz en la calle también dejara su impronta. Y unos minutos después, la dominica Oración en el Huerto y la carmelita Sagrada Lanzada daban continuidad a esa presencia procesional que comenzaba a dotarse de la intensidad que llenaba las aceras haciendo predominantes de los trajes negros y alguna que otra mantilla que evocaba las visitas a los sagrarios.

La tarde no podía estar más bonita. Ni la temperatura más agradable para el propósito de dejarse la piel si era preciso para no perder puntada. Con sabor especial y una unción exquisita, la Hermandad de la Humildad y Paciencia con su único paso pero hacía votos para que la Virgen de la Trinidad y San Juan benditos recientemente puedan acompañar desde un paso de palio al Señor sentado en su peña. La céntrica y elegante Hermandad del Mayor Dolor ya esperaba para entonces en plaza Plateros para marcha por Tornería hacia el centro una vez lo hiciera la Lanzada. Todo el Jueves Santo estaba ya en la calle y, con ella, singularidades como el paso del Triunfo de la Cruz de la Vera-Cruz, el gato del Sanedrín en la Redención o el olivo del Huerto sin klos problemas del días anterior con el Prendimiento.

Bramaban cornetas y tambores de Huelva (Humildad para la Vera-Cruz), de Jerez ((Caridad tras la Redención), de Cádiz (Nuestra Señora del Rosario para el Huerto) y hasta de Salamanca (Expiración tras el Ecce Homo del Mayor Dolor). Fue jornada también de capillas musicales desde el Triunfo de la Cruz hasta Humildad y Paciencia. Y las bandas de música no se quedaban atrás: Nazareno de Rota (Lágrimas de la Vera-Cruz), Maestro Álvarez Hidalgo de Puerto Real (tras la Confortación del Huerto), Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey (tras el misterio de la Lanzada) y, todo un clásico en la Semana Santa de Jerez desde hace décadas, Virgen de Palomares de Trebujena (Mayor Dolor). Qué jornada más bonita y cuánto quedaba por seguir disfrutando para quienes se negaban a dormir.

Era la una y media de la madrugada cuando se recogía la Redención y no faltó quien desde Icovesa cruzó la ciudad para encontrarse con la Hermandad de la Yedra, primera de la madrugada de Viernes Santo, que estaba saliendo al únisono de la última entrada en el templo del Jueves Santo. Y vuelta a empezar. O, mejor dicho, un no parar porque no muy lejos del alboroto festivo de La Plazuela la sobriedad y la oscuridad evocadora se hacían sitio en San Miguel para asistir a la Salida del Santo Crucifijo de la Salud. Posteriormente, y casi en un pañuelo, las Cinco Llagas, la Buena Muerte y el Nazareno comparecían. Así, y teniendo en cuenta que también había salido desde Picadueñas la Misión Redentora, volvíamos a terner seis propuestas penitenciales, devocionales y artísticas en la calle.

La mañana de este Viernes Santo tenía las calles de Jerez aún llenas y muchos mantuvieron el tono posible, tras tantas horas al albur de un callejeo delicioso aunque desgastador, hasta casi mediodía. La recogía de la Hermandad de la Yedra, eclosionando el fervor en torno a Nuestra Señora de la Esperanza Coronada estaba ya tan cercana a los Oficios del Viernes Santo en la Catedral que la Adoración a la Cruz, tras la lectura de la Pasión como ocurriera el Domingo de Ramos, ponía punto y final a unas veinte horas increíblemente intensas para los que se propusieron la consideración de que esto solo ocurre una vez al año y que ya descansarían pasada la Semana Santa. Quizá no era momento de pensar que apenas había una hora y pico para tener ya la primera en la calle de la tarde del Viernes Santo.

LA TARDE DEL VIERNES SANTO

Atención este Jueves Santo a la Veracruz que ha reformado su paso de misterio añadiendo una dolorosa, San Juan y María Magdalena, la Redención cuya apuesta nueva sobre el paso es el gato 'Moisés', el otro olivo que nos aguarda de la mano de la Oración en el Huerto, a las sugerencias carmelitanas de la Sagrada Lanzada, a la impresionante alegoría que sobre la peña sentado representa el Cristo de la Humildad y Paciencia o la penitencia de San Dionisio que constituye la Hermandad del Mayor Dolor.

Y, ciertamente, sin solución de continuidad, a la última recogida se suma la primera aparición en escena de las cofradías que completarán un año más, si Dios quiere, la jornada de la madrugada del Viernes Santo. La Noche de Jesús llegará con el Santo Crucifijo desde San Miguel, Jesús Nazareno desde San Juan de Letrán, las Cinco Llagas desde San Francisco, la Buena Muerte desde Santiago, la Yedra desde su capilla de La Plazuela y la Misión desde la parroquia de Picadueñas.

