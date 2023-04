Lunes Santo en Jerez: lo que el virus y la lluvia habían venido impidiendo

"Hay niños que no conocen al Señor de la Cena y la Virgen de la Paz y Concordia", lamentaba a mediodía el hermano mayor de la cofradía de San Marcos. Y lo cierto es que Manolo Muñoz Natera, con tantos años como dirigente cofrade a sus espaldas, no ocultaba bajo el celofán de esa tristeza por una espinita que al fin y al cabo iba a sacarse, y lo sabía, esa responsabilidad que siente de dar a conocer a Jesús y María a tiempo y a destiempo. Su vehemencia, por lo demás, delata que no va a cejar jamás en el empeño. Y así lo dejaba caer en nuestro programa.

El Lunes Santo vino a confirnar que el buen tiempo con el que ya se habían vivido el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos venía para quedarse y que la prolongación de la incomparecencia que, tras la pandemia durante los dos años anteriores, encontró en la lluvia un desolador efecto en 2022 no tenía ya cabida este año. Y las seis cofradías de la jornada procesional en Jerez de la Frontera se desquitaron, brillaron, hicieron disfrutar a sus hermanos y llenó de gozo las calles de una ciudad que vibra en 2023 de modo especial.

A partir de ahí, y sin otros imponderables dignos de registro, solo cabía el deleite con unas propuestas cofradieras llenas de unción y de atractivos estéticos como para que, por ejemplo, cundiera la admiración ante el nuevo soldado romano de Miguel Ángel Caballero para la Paz de Fátima o los avances en la talla del paso del Cristo de la Sed. Mil detalles que observar en un Lunes Santo que daba gusto vivir por casi todo lo que estaba ocurriendo desde que, a primera hora de la tarde y bajo un sol de justicia, las primeras de ponían en marcha.

Así, la música del Gran Poder de Granada con los cofrades de Puertas del Sur, la Sentencia o 'Amueci' de Écija con los de Fátima, Lágrimas y Dolores de San Fernando o los roteños de 'Enrique Galán' con la Candelaria, la Estrella de Dos Hermanas y el el Nazareno de Rota tras los pasos de la Sagrada Cena... Todo los aportes de cornetas y tambores, agrupaciones o bandas se verían, además, acompañados de esos otros más sobrios de las dos últimas en carrera oficial: el rezo del Santo Rosario con Amor y Sacrificio o la capilla jerezana Kirie Eleison o 'Agripino Lozano' de San Fernando para Viga y Socorro.

A POR EL MARTES SANTO

Ahora ya hay que pensar en la jornada del Martes Santo que tenemos por delante y que, así como puedes escuchar aquí nuestra transmisión del Lunes Santo, contaremos a través del 1134 OM durante dos horas entre las 18:00 y las 20:00 horas. Gabriel Álvarez, José Manuel Cabrales, Rubén López y Diego Yesa estaremos pendientes de todo ello. No te lo pierdas. En diferido quedará a tu disposición también aquí en cope.es donde irás encontrando toda la información a lo largo y ancho de estos días de la Semana Santa tanto de Jerez como de Cádiz.

Atención este Martes Santo a la Hermandad de Bondad y Misericordia desde su vocación hospitalaria apegada a San Juan Grande que será la que abra la jornada en Carrera Oficial y que estrena túnica lisa y mantolín bordado para una imagen de Jesús acompañada musicalmente por la jerezana Agrupación San Juan. La Salvación comparecerá la segunda con los avances en la talla del baquetón del paso asñi como la imaginería y cartelas del canasto por obra y gracia de la gubia de Juan Carlos Díaz, con música de Los Polillas de Cádiz.

Nimbos para los apóstoles que acompañan en el paso al Cristo de la Clemencia y vara para el sanedritades de los talleres de Orfebrería Santos se estrenan junto a los nuevos ropajes del grupo escultórico realizados en el taller de costura de la Hermandad de San Benito. Son detalles para no perderse hoy mientras se disfruta del acompañamiento musical de la Municipal de Gerena. La Salud de San Rafael estrena romano de Aguado, bombos laterales en el paso y medallón de pertiguero y acólitos obra de Oñate con la Sentencia tras el paso.

Defensión, mientras pone mucha ilusión en el nuevo proyecto para su paso de palio para la Virgen de la O que ahora se conoce, lucirá hoy música de la Centuria Macarena y la Soledad de Cantillana. La Hermandad del Amor sacará, dorados por Daniel Sánchez, los respiraderos del paso del Cautivo así como acompañará sus pasos por la Agrupación de Valme y las cornetas y tambores de Jódar. Y cerrará los Judíos de San Mateo, la hermandad del pregonero Francisco Zurita aportando tradición en el 125 aniversario de su reorganización.

Desde San Mateo irán anunciando la presencia del Señor de las Penas y la Virgen del Desconsuelo la Agrupación de la Estrella de Dos Hermanas y la Banda de Música 'Maestro Dueñas' de El Puerto de Santa María. Habrá que estar 'al loro' de la restauración de los bordados del techo de palio y caídas a cargo de los talleres de Charo Bernardino. Ellos son, precisamente, los más antiguos del Martes Santo, jornada procesional que hace cien años nació en Jerez de la Frontera como día para ver cofradías en la calle.

Síguela mejor por medio de nuestra aplicación 'Carrera Oficial' que puedes descargarte aquí mismo.

