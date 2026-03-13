El servicio a los demás también es una virtud propia de la Cuaresma y los voluntarios de Cáritas de Asidonia-Jerez son un buen ejemplo

El programa 'El Espejo de la Iglesia de Asidonia-Jerez' centra su mirada en el tiempo litúrgico que vive actualmente la Iglesia: la Cuaresma, un periodo que invita a los cristianos a detenerse, mirar hacia el interior y revisar el corazón a través de la oración, el ayuno y la limosna.

A partir de esta reflexión, el espacio propone comprender que estos gestos no se quedan únicamente en una experiencia personal, sino que conducen necesariamente a abrir la mirada hacia los demás. La Cuaresma se convierte así en una oportunidad para reconocer en el prójimo el rostro de Cristo y evitar que el corazón se endurezca ante el sufrimiento o la necesidad de quienes nos rodean.

En este contexto, el programa pone el foco en una de las formas más concretas de vivir la limosna: el servicio a los demás. Una realidad que se hace visible cada día en la labor de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, donde numerosos voluntarios dedican su tiempo y su entrega para acompañar a quienes más lo necesitan.

Para profundizar en esta dimensión del compromiso cristiano, en 'El Espejo' conversamos con Cristóbal, quien comparte su experiencia en el ámbito del voluntariado, mostrando cómo el servicio al prójimo se convierte en un camino concreto para vivir el Evangelio.

Antes de la entrevista, el programa invita además a unirse en oración con el Papa León XIV, quien en este mes de marzo ha pedido a los fieles rezar por la paz. Una edición que propone a los oyentes redescubrir la Cuaresma como un tiempo de transformación interior que conduce a mirar al otro con el mismo amor con el que Cristo mira a cada persona.