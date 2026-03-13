La nueva Real Sociedad de Matarazzo pone a prueba la ambición europea de Osasuna en un duelo clave

La Real Sociedad y Osasuna se ven las caras de nuevo este domingo en un partido que, lejos de generar hastío por su frecuencia esta temporada, se presenta como un duelo de alta tensión con Europa en juego. Como recordaba el periodista de COPE Donosti, Mauri Idiakez, aunque sea como ver 'Pretty Woman' por décima vez, todos los enfrentamientos han sido “entretenidísimos”. Ahora, con los navarros a solo un punto de distancia en la tabla, el duelo en Anoeta adquiere una importancia capital para las aspiraciones de ambos equipos.

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Una Real transformada con la mira en dos frentes

El equipo donostiarra que recibirá a Osasuna poco tiene que ver con el que se enfrentó en la Copa del Rey. La llegada de Rino Matarazzo al banquillo ha supuesto un revulsivo, y como apunta Idiakez, jugadores como Gonzalo Guedes y Beñat Turrientes, este último “defenestrado por Sergio Francisco”, han dado “un salto de rendimiento brutal”. Con el nuevo técnico, la Real Sociedad solo ha perdido dos partidos, ambos fuera de casa contra Real Madrid y Atlético, mostrando una notable mejoría.

Sin embargo, el ambiente en San Sebastián está marcado por la “locura” por las entradas de la final de Copa, un asunto que ha desviado el foco del importante partido de liga. El club incluso ha tenido que comunicar una rueda de prensa de urgencia por el “follón” generado, después de que entradas inicialmente intransferibles hayan pasado a ser transferibles, provocando un “mosqueo importante” entre los socios.

La Real falla muchas ocasiones de gol y en área propia sigue teniendo tres o cuatro cagadas" Mauri Idiakez COPE Donosti

CA Osasuna Ante Budimir en un entrenamiento en El Sadar con Osasuna

A pesar de la evidente mejoría, Mauri Idiakez advierte de que el equipo sigue arrastrando viejos vicios. “La Real falla muchas ocasiones de gol y la Real en defensa, en área propia, sigue teniendo [...] tres o cuatro cagadas”, señaló. Aun así, descarta que los jugadores vayan a reservarse pensando en la final: Matarazzo sacará a su “unidad fuerte” porque “se está jugando estar en Europa la próxima temporada”.

Osasuna, en busca de su mejor versión

Por su parte, Osasuna llega al duelo con la necesidad de reencontrarse. Javier Iborra, de Diario de Navarra, ha expresado su preocupación por el “paso atrás” del equipo en “agresividad y mentalidad” en los últimos partidos ante Valencia y Mallorca. Este encuentro es “el de la confirmación” para ver si el equipo recupera la “chispa” de enero y febrero o si entra en un ciclo más largo que pueda complicar el final de temporada.

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Quiero que juegue Iker Muñoz, los datos del partido de Torró contra el Mallorca están ahí" Javier Iborra Diario de Navarra

El once de Alessio Lisci es una de las grandes incógnitas, especialmente por las bajas por sanción de Rubén García y Raúl García. Iborra se moja y pide la titularidad de un jugador: “Quiero que juegue Iker Muñoz, creo que el partido de Torró contra Mallorca, pues bueno, los datos están ahí”. El periodista considera que Muñoz puede suplir la continuidad en el juego que aportaba Rubén García. La otra duda está en la banda, con Moi Gómez y Raúl Moro como opciones.

Javier Salvador 'Xaba' coincide en que la Real Sociedad, por calidad, debería ser la protagonista con el balón. Por ello, cree que Osasuna tiene que ser “mucho más vertical que lo que fue en Valencia”. En su opinión, el equipo rojillo debe aprovechar la velocidad de sus extremos para hacer daño de manera “más agresiva con balón”.

Un duelo con la séptima plaza en el horizonte

Ambos equipos han evolucionado mucho desde sus últimos enfrentamientos, cuando merodeaban más la zona de descenso. Ahora, como recuerda 'Xaba', la Real es octava con 35 puntos y Osasuna noveno con 34. El periodista subraya la “calidad superior de la plantilla de la Real Sociedad”, aunque Osasuna ha firmado “buenos partidos” en Anoeta últimamente. Con los resultados de los equipos españoles en Europa, la séptima u octava plaza podrían dar acceso a competición europea, un aliciente más para un partido ya de por sí emocionante.