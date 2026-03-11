El canónigo Juan Jacinto del Castillo reivindica las preces en la Catedral de Jerez: "¿Salimos de cabalgata o a hacer estación de penitencia?"

El canónigo de la Catedral de Jerez y párroco de Santiago, Juan Jacinto del Castillo, ha defendido con rotundidad el sentido espiritual de la estación de penitencia en el primer templo de la diócesis. Lo ha hecho en nuestro 'Carrera Oficial' respondiendo a la percepción de que el paso por la Catedral se ha devaluado o acortado, asegurando que la responsabilidad no recae en el Cabildo Catedralicio.

Según Del Castillo, las prisas y los recortes en los rezos no son una decisión de la Iglesia. "Muchas de esas cosas son impuestas por el Consejo, que se queja de los horarios, y que se pierde tiempo en la catedral", ha afirmado, señalando directamente a la gestión de los tiempos de paso como la causa de que la experiencia sea menos solemne de lo deseado. Escúchalo aquí-

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 11-03-26

El canónigo ha sido tajante al cuestionar el propósito de las hermandades al llegar a la Catedral, lanzando una pregunta para la reflexión. Ha recordado que los miembros del cabildo sacrifican su tiempo para servir a las cofradías y no se quejan del tiempo que estas emplean: "Los canónicos no nos quejamos del tiempo que echan las cofradías".

Entre pregoncitos, cartelitos y conciertitos que intentemos vivir lo esencial: el misterio del amor de Cristo" Juan Jacinto del Castillo Canónigo de la Catedral de Jerez y párroco de Santiago

Una catequesis necesaria

Para el sacerdote, que ha compartido programa con el consejero de la Unión de Hermandades Antonio Espinar y el hermano mayor Carlos Rivero, esta situación evidencia un problema de fondo sobre el verdadero significado de este acto de fe. Del Castillo considera que se ha perdido el foco en lo esencial, lo que le ha llevado a hacer una profunda reflexión sobre la formación de los cofrades.

COPE CARRERA OFICIAL 11-03-26

Vamos a tener que hacer una catequesis a los cofrades que se enteren de a que salen a la calle" Juan Jacinto del Castillo Canónigo de la Catedral de Jerez y párroco de Santiago

Ha recordado que las preces que él mismo elaboró hace años ya fueron criticadas por ser "muy largas", lo que demuestra que esta tendencia a priorizar el reloj sobre el rezo no es nueva. "Desde el primer momento", ha lamentado, se cuestionó la duración de los textos de espiritualidad y las oraciones en el interior del templo.

El propio Del Castillo, que ha estado "sentado, muerto de frío" esperando a hermandades que no llegaron por la lluvia, predica con el ejemplo. Este año, otro canónigo lo sustituirá en la Madrugada para que él pueda realizar su estación de penitencia con su hermandad de la Buena Muerte.