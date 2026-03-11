Jerez ajusta los horarios e itinerarios para una Semana Santa 2026 con importantes novedades a las que nos acercamos en 'Carrera Oficial'

La Unión de Hermandades de Jerez oficializa los horarios e itinerarios para la Semana Santa de 2026. El Pleno de Toma de Horas acaba de aprobarlos tras arduas reuniones con las cofradías. Antonio Espinar, responsable de esta área en el Consejo, ha confirmado que se han introducido ajustes en varias jornadas con el objetivo de optimizar los desfiles. Espinar ha reconocido la complejidad de su labor, afirmando que "es muy complicado poner a 46 hermandades de acuerdo".

A ello nos acercamos en nuestro espacio 'Carrera Oficial' de esta semana que, cruzando el ecuador de la presente Cuaresma, puedes disfrutar aquí mismo. Junto al consejero de la Unión de Hermandades que tiene a su cargo esta parcela, nos acompañan el sacerdote Juan Jacinto del Castillo, párroco de Santiago en cuya feligresía hay hasta siete hermandades así como canónigo de la Catedral, y Carlos Rivero, hermano mayor de la Hermandad del Desconsuelo.

Cambios clave en el Domingo de Ramos

La jornada del Domingo de Ramos se amplía en 20 minutos, adelantando su inicio en 10 minutos y retrasando su final en otros 10. Además, se ha permutado el orden de paso entre la Hermandad del Perdón, que pasa a ser la quinta, y la del Transporte, para facilitar el regreso de la primera a su ermita.

Este día es crucial, ya que, según Espinar, "el domingo es el que inaugura la carrera oficial" y sirve como prueba para toda la semana. Para mejorar la fluidez, se probará una nueva fórmula que consiste en abrir los pasos de peatones cada vez que el cortejo se detenga, evitando así grandes aglomeraciones.

El puzle del Martes Santo

El Martes Santo se mantiene como el día más complejo al contar con siete hermandades. El principal reto logístico se concentra en el recorrido de vuelta, ya que cinco de ellas coinciden en su paso por la calle Tornería, lo que genera un importante cuello de botella.

Para intentar aliviar esta situación, se pondrán en práctica ajustes que no pudieron probarse el año pasado por la lluvia. Entre ellos, la hermandad de la Salvación cambiará su orden de paso y el Cristo del Amor modificará su itinerario para subir hacia la zona del Consistorio.

Nuevo protocolo en caso de lluvia

Una de las novedades más relevantes es el nuevo decreto sobre cómo actuar en caso de lluvia. El protocolo establece que si una cofradía debe refugiarse, su regreso deberá realizarse el Jueves Santo o el Sábado Santo. Si el mal tiempo lo impide, el traslado se deberá efectuar en la semana de Pascua.

La normativa busca fomentar la prudencia, invitando a las hermandades a no arriesgarse a salir si la previsión meteorológica es adversa. Se pretende así evitar las complicaciones logísticas y los problemas derivados de la ocupación de los templos de refugio.