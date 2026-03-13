Pablo, padre de Xabi Campos, lateral izquierdo del Deportivo juvenil: "Estoy orgulloso, él es muy deportivista y muy 'koruño'"

El Deportivo juvenil hizo un gran partido contra el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey en el Anxo Carro. El equipo de Miguel Figueira perdió 3-2 en la prórroga en un encuentro donde no solo dio la cara, fue mejor en muchos momentos a los azulgranas. Llegó a empatar dos veces y llevó el duelo al tiempo extra. El Dépor cayó con honor y demostrando que tiene varios futbolistas con mucho futuro, que Abegondo sigue produciendo jugadores de gran nivel

XABI CAMPOS, UNO DE LOS DESTACADOS

Lateral izquierdo, estuvo impecable en defensa y aportando en ataque. Xabi redondeó su gran actuación con un golazo. El segundo tanto deportivista llevó su firma, un disparo desde fuera del área fuerte y colocado. El balón de coló cerca del palo izquierdo de la portería rival

En las gradas disfrutó su padre, Pablo Campos: "Con un doble sentimiento. Contentos y orgullosos por haber competido en una semifinal de Copa ante todo un Barça, pero con la sensación de que con un poco más de acierto...les pudimos haber hecho daño de verdad y el domingo estábamos en la final contra el Betis"

¿CÓMO ES XABI?

"Es un futbolero de vena. Es deportivista y koruño y un tipo muy tranquilo, parece que ni siente ni padece, perfil germánico. Le gusta mucho competir y mucho el fútbol". Pablo también jugó al fútbol y al fútbol sala y Xabi ha podido ver a su padre y sus amigos vestidos de corto: "Se ríe mucho de nosotros", dice un orgulloso Pablo.

BLANQUIAZUL DESDE LA CUNA

"Deportivista y koruño". Así define a Xabi. "Está en el Dépor porque quiere estar en el Dépor". El zurdo tiene un gran futuro por delante. Soñando con un debut con el primer equipo en Riazor, Pablo reconoce que, si eso pasa, "alguna lágrima caerá". Ojalá que así sea.