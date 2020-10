¿Sabes cómo el universal Alberti recorre mundo 21 años después de su muerte?

"Me encanta volar en avión y ver pasar las nubes, me gustaría que un día el aparato en el que viajo se perdiera y no volviera", diría el poeta Rafael Alberti. Su obra ya viajó desde su cuna de El Puerto de Santa María para, exilio incluido, hacer de este exponente de la Generación del 27 uno de los más universales hombres de las letras españolas del pasado siglo XX. Ahora, a punto de cumplirse los 21 años de su muerte, inicia un nuevo viaje, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y el Instituto Cervantes, por medio de una iniciativa promovida por la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz.

La exposición 'ExiliArte. Memoria de una carpeta dedicada a Rafael Alberti' ya se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes de París. Desde aquí, y una vez cierre las visitas en la capital gala el 21 de enero de 2021, continuará recorrido por otras ciudades como la también francesa de Toulouse, las italianas de Roma y Nápoles, la capital rusa y, tras Moscú, acabará la gira en tierras africanas, en la marroquí Tánger. La muestra ha sido inaugurada con la presencia del embajador de España en Francia, José Manuel Albares Bueno, y la comisaria de la muestra, Carmen Bustamante.

Pero hay una prehistoria de este recorrido toda vez que fue hace ya dos años y medio cuando nació en la sede de la Diputación con motivo del Día de la Provincia (marzo de 2018)La colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y el propio Instituto Cervantes han hecho posible esta iniciativa, que tuvo su estreno en marzo del año 2018 en la sede de la Diputación con motivo de la celebración del Día de la Provincia, y que ha sido promovida por la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. De partida, la muestra ha generado ya un gran interés en París, antes de iniciar este camino expositivo y literario.

El montaje de la exposición en París ha contado con producción cien por cien gaditana, gracias a la labor de empresas como ArteTrans, encargada del embalaje y transporte de las piezas; o la sanluqueña Santa Teresa, encargada de la edición del catálogo con información en español y en francés. Dicho catálogo es obra de la comisaria Carmen Bustamante y de Arantxa Morales.

Esta exposición rememora el homenaje al poeta Rafael Alberti que se organizó en la Salle de la Mutualité de París el día 8 de junio de 1966. El escritor portuense, uno de los poetas más relevantes de la Generación del 27, llevaba exiliado cerca de tres décadas cuando se le dedicó este acto en París, en el que recibió el obsequio de una colección de dibujos elaborados por cerca de un centenar de artistas. En la presente exposición se muestran 52 de estas obras originales, además de la carpeta en la que fueron entregadas.

Organizado por la Asociación Cultural Franco-Española, de la cual era presidente Jean Cassou, el homenaje a Rafael Alberti de 1966 contó con la intervención del hispanista francés Marcel Bataillon, el novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el dramaturgo español Alfonso Sastre, el poeta Vicente García Cervera y los poetas franceses Jean Marcenac, Max-Pol Fouchet, entre otros.