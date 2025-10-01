El pódcast cultural 'Musas y genios' abre temporada con 'No ni na': lo último del sanluqueño Cristián Díaz, "un himno de superación y orgullo andaluz"

"Pantalones vaqueros, pendientes de brillantes, mi perfume del bueno, mi camisa nueva y más elegante... celebrando la vida... ya los pies están que arden... no intentes detenerlo porque esa locura ya es imparable..." Con un evidente ritmo contagioso y una letra directa, 'No ni na' propone "un himno de superación y orgullo andaluz". "Si te dicen que 'no' tú dile 'no ni na, no ni na, no ni na', tú dile 'no ni na'..." El estribillo ayuda al movimiento natural del cuerpo y el entusiasmo del artista sanluqueño Cristian Díaz a que no perdamos de vista a nuestro primer invitado de la temporada.

'Musas y genios' vuelve tras el paréntesis veraniego y, en el empeño en nuestro pódcast cultural, en los creadores de todo tipo, es la música la que nos pone en marcha en la temporada 2025-2026. Llegarán las artes plásticas, las letras, la gestión cultural, las instituciones, la candidatura de Jerez a ser Capital Europea de la Cultura 2031 y cuanto es susceptible de pulsar desde aquí. Pero con especial vocación en la gente de nuestra tierra, encontramos en Sanlúcar de Barrameda a nuestro primer invitado. Escúchalo aquí, no te pierdas ni el tema ni sus interpretaciones en el programa.

Gabriel Álvarez Cristian Díaz y Moisés Campos con Gabriel Álvarez en la grabación de MYG

"Está pensada para quienes tienen atraviesan momentos difíciles" reconoce mientras se muestra encantado de que, desde el 19 de septiembre, puedas ya encontrar su 'No ni na', (¿puede haber expresión más castiza?) en todas las plataformas digitales y en el canal de Youtube del cantante que visita los estudios de COPE. También puedes escucharlo en vivo este próximo fin de semana. "Le he puesto tanto cariño, tanto amor que espero que lo disfruten", insiste con entusiasmo junto a Moisés Campos y su guitarra que lo acompaña en varias interpretaciones en nuestro estudio.

'No ni na', obra del jerezano Kiko Carrillo, es el segundo tema de Cristián Díaz tras que diera un primer paso con 'Cuatro días'. Ambas puedes escucharlo en este pódcast interpretados en vivo. Puedes disfrutarlo tú también en vivo en la actuación que ofrecerá el sábado 4 de octubre en Sanlúcar de Barrameda. Busca igualmente el videoclip realizado para su promoción. No te lo pierdas.