Descubre la pintura de Adela Olmos, la diseñadora de trajes de flamenca que decidió ir más allá del dibujo

"He aprovechado todas las paredes y he mezclado naturaleza y bailaores". Lo dice con satisfacción Adela Olmos, vieja amiga de 'Musas y Genios' que vuelve a nuestro pódcast cultural para invitarnos a disfrutar de su pintura. Podemos descubrirla estos días en Urbano Bar, un establecimiento tan céntrico que colinda con el Teatro Villamarta. "Hay una línea especial que me sale en todos, ya sean bailaores o naturaleza, y si tienen los distintos tipos de verdes gozo con ellos, y ya vienen los ocres, y los violetas que no falten...". Así nos habla de su estilo.

Entre ellos, los flamencos lucen con mucho movimiento, tanto ellos y ellas, "con mucha fuerza, y veo que eso no va a parar porque así soy yo". Entre los temas de la naturaleza, juncos, plataneras... Cuenta para ello, como técnicas preferidas, con la pintura de óleo sobre papel, óleo sobre tablero, óleo sobre lienzo, acuarela con tinta china...

El origen de su obra creativa

Diseñaba trajes para bailar flamenco. "Dibujar era algo que me apasionaba, me gusta mucho trabajar con la tela, el movimiento de la tela", afirma. Estuvo trabajando para diseñadores en Londres, pero pensó "yo tengo que hacer algo para mí, no solo participar en las creaciones de otros". En la capital británica encontró a "un magnífico artista de Córdoba", su profesor durante varios años. "Yo dibujaba, coloreaba... pero con él empecé a pintar" señala sin ignorar que ella ya iba por unos derroteros personales que desarrollados la han traído hasta aquí.

"La figura humana en movimiento, con trajes, con telas..." son su pasión, pero para entonces ya había descubierto la naturaleza como temática tan desplegada hoy en día. Adela ya venía a Cádiz y especialmente en Roche, en Conil, descubrió que "mi espíritu estaba aquí". Fue así como comenzaron a aparecer sus bosques, sus pinares... "Me enamoré de todo eso" y comenzó a pintar para, más tarde, hacer creación plástica de su experiencia en torno a los bailaores. No te la pierdas. Ni en la entrevista en 'Musas y Genios' ni en Urbano Bar estos días.