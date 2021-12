Tiene un grave accidente y le cambia la vida: "No soy lo que tú esperas"

El accidente, de tráfico, fue grave. Lo suficiente para que convulsionara su vida. Pero ello no fue obstáculo para que, mientras aún la sacaban del coche siniestrado los bomberos, Paloma García ya comenzara a replantearse su vida. "He llegado aquí por mi propia necesidad personal, habiendo alcanzado un punto de inflexión bastante fuerte", reconoce. Y ello se tradujo entonces en una serie de preguntas vitales, de fuerte carga existencial: "Qué precio estás pagando por complacer a otros? ¿hasta cuándo vas a esperar para protagonizar tu vida? ¿Dónde abandonaste tus sueños y proyectos personales?"

"Estoy muy gratamente sorprendida por la acogida que está teniendo". Se refiere al éxito del libro 'No soy lo que tú esperas', una obra que refuerza el sentido de su título con una sugerente apoyatura que completa la idea fuerza: 'El imprudente propósito de protagonizar mi propia vida'. "A través de las páginas, pongo en primera persona, como dice el subtítulo, el querer protagonizar nuestra propia vida", explica asegurando que "recorro y desnudo mi alma completamente hablando de los patrones de vida que yo he seguido, de la educación y de la búsqueda de cumplir precisamente de unas expectativas que no son propias".

CUANDO TE DAS CUENTA QUE TE HAS QUEDADO POR EL CAMINO

Invitada en la última entrega del podcast 'Musas y genios', Paloma, a quien ya puedes escuchar aquí, señala a la sociedad, la educación o la familia en ese camino de ir apartándonos de nuestra propia visión de las cosas y de nuestroa propia realidad. "Paras y te das cuenta de que te has quedado por el camino" dice deseando que esa parada no venga a los demás como le ocurrió a ella, por la vía de una experiencia traumática. "Nos nutrimos de las experiencias que nos atrevemos a huir", añade. Pero, ¿por qué razón ello ha de convertirse en un atrevimiento, en un "imprudente propósito", como reza el subtítulo.

La autora de 'No soy lo que tú esperas' asegura que "todo viene marcado, todo viene con una expectativa de que hagas un modelo de vida determinado; estudias la carrera, tienes tu trabajo fijo y estable, tienes tu familia, los hijos, tienes hasta el perro, tienes todo lo que parecía a priori que era el sueño, hasta que te miras al espejo y te das cuenta que ese pack que tienes igual no incorpora la felicidad". "Vamos a atrevernos", insta con una llamada especial a mirar hacia dentro.

'Patrón de serie', 'Aprendizaje circular', 'Cumpliendo el estándar', 'Nadie ofrece garantías', 'Ya lo tengo todo', 'La prueba der los espejos', 'Casi nada es mío', 'Ajustes improvisados', 'La oveja negra', 'El amor perdido', 'No tengo ni idea', 'La clave es decir no', 'Realidades que restan', 'Rutas divergentes' y 'La magia del ser' son los nombres de los capítulos, así como un repaso elocuente del contenido de esta publicación que es "un mapa interior de pensamientos, emociones, patrones de conducta y experiencias de vida".

