Almudena Grandes y Rota: la historia de un flechazo estival

La desagradable sorpresa de su marcha, ésa que deja huérfanos a los amantes de tan inconfundible estilo cargado de energía y optimismo inagotable, ha llegado a este rincón gaditano en el que los veranos, y otros momentos de descanso, se revestían cada año de su inenarrable vitalismo. Y la Villa de Rota ha correspondido este domingo a esa ilustre condición que, mucho más que una mera visitante ocasional, la convertían en colaboradora con la cultura local durante sus estancias familiares y entre amigos.

Tan reconocibles son sus estancias como su hospitalidad para con amigos como el roteño de cuna Felipe Benítez Reyes, Benjamín Prado o el cantautor Joaquín Sabina. Encuentros en los que, creadores literarios o musicales, todos disfrutaban de un ambiente familiar estival de los que quedan huellas entrañables. Junto a su marido, el poeta Luis García Montero, fue tantas veces acogedora anfitriona de esas citas que han dejado escenas cargadas de la generosidad y humanidad que le reconocen quienes más cerca de ella estuvieron.





Por ello, Rota le ha dedicado este domingo un homenaje que ha preparado con detalle desde que se ha conocido su adios a este mundo, a las 61 años de edad a consecuencia del cáncer que sufría, este sábado 27 de noviembre. Así, a las once de esta mañana ha tenido lugar un acto, tan sencillo con sentido, que ha tenido como marco Punta Candor, esa playa y zona residencial en la que Grandes y García Montero tienen casa: unas flores y unas palabras de recuerdo junto al monolito que rotula la avenida que lleva su nombre desde 2010.

El conocido como 'grupo de Rota' se ha hecho presente de la mano de ese gran nexo de unión entre la creadora literaria y Rota que ha sido siempre el también escritor Felipe Benítez. Y la unión fue más allá de unas vacaciones o un reposo familiar o entre amigos, pasó a proponerle una actitud colaboradora de Almudena Grandes con esa localidad de 29.000 habitantes que en la Villa se recuerda hoy con gratitud. La presidenta de a Diputación de Cádiz Irene García o el alcalde roteño Javier Ruiz Arana se han hecho presentes.

Almudena Grandes junto a su marido Luis García Montero en la inauguración en 2010, de una avenida a su nombre en Rota





Un turno de intervenciones abierto a quienes de los presentes quisieran dejar testimonio de Almudena Grandes ha permitido momentos de especial emocion, sobre todo cuando han tomado el micrófono el cantautor portuense Javier Ruibal o Juan José Téllez, poeta campogibraltareño de cuna pero con raíces o otros diversos lugares de la provincia.

Ha sido un pilar básico en las noches literarias que Rota ha tenido la suerte de disfrutar durante muchos veranos. Eran citas memorables en las que, de forma altruista, lo más granado de la literatura española se reunía en una plaza del pueblo para disfrute de todos. Y ella ha sido siempre una incondicional, desde que ya en los años 90 hizo de Rota en general y Punta Candor en particular su lugar de asueto estival familiar.

Almudena Grandes en la playa de Punta Candor, en Rota





No hace más de un mes que la escritora anunciaría, en una de sus columnas periodísticas, que padecía la enfermedad que finalmente la ha arrebatado de la vida física, que no de la memoria perpetua de cuantos miles y miles de lectores la han disfrutado desde que 'Las edades de Lulú' la dieran a conocer de tal modo en 1989. Finalmente no ha podido recuperarse y la literatura española se despide así de una de sus más importantes figuras, por su capacidad de conectar con los lectores y por su estilo narrativo.

Desde aquella pequeña novela que obtuvo el Premio Sonrisa Vertical entonces, la labor creativa de Grandes nos ha dejado obras como 'Te llamaré viernes', 'Malena es un nombre de tango', 'Atlas de geografía humana', 'Los aires difíciles', 'Castillos de cartón', 'El corazón helado' y 'Los besos en el pan' o cuentos como 'Modelos de mujer' y 'Estaciones de paso'. Premio de la Fundación Lara, Premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, Rapallo Carige y Prix Méditerranée, Grandes sigue viva en su legado literario.

