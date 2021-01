Limpiadoras y vigilantes en zonas Covid del Hospital de Jerez reclaman ser vacunados ya

Empleados de Clece, la empresa concesionaria de la limpieza y otros servicios como la vigilancia en el Hospital Universitario de Jerez de la Frotnera, exigen ser vacunados contra Covid 19 en este primer momento en el que, más allá de los sanitarios en primera línea del riesgo que provoca la atención de estos enfermos, están sido inmunizados con esta primera dosis incluso celadores.

Creen ser una excepción ya que tienen noticias que en otros de la provincia como los de La Línea o Cádiz, con otras concesionarias, los compañeros de estas prestaciones tan cercanas también a la posibilidad de contagio están siendo vacunados. Por ello no faltan acusaciones a la propia empresa de no reclamarlas para su personal pese a la gran implicación que tienen con labores en las plantas específicas para los afectados.

Sin embargo, otros trabajadores de esta empresa asignados a centros de salud están siendo vacunados este jueves por insistencia de las direcciones de estos puntos de atención primaria. Pero el criterio en el Hospital del SAS, según denuncias del sindicato CCOO, es que "no son personas de primera línea" en la atención de esta inmunización.

El caso de los trabajadores de seguridad

Los trabajadores de seguridad, por ejemplo, que también reclaman la vacunación en esta primera remesa son los responsables del traslado en ascensores de los pacientes de Covid 19 cuando son dados de alta en cuidados intensivos y pasan a planta. Realizan esta labor junto a los celadores que sí están recibiendo ya esta primera dosis reclamada por el personal de limpieza y los propios vigilantes.

Angustias Martín es una de las empleadas del servicio de limpieza del Hospital Universitario de Jerez que han hecho notar en redes sociales su queja. Con 30 años ejerciendo su labor, denuncia que "viendo que están pasando los días y a nosotros no nos citan me dirigí a la carpa para preguntar y nos anuncian que no estamos en el listado, cuando nosotras estamos en primera línea seamos sanitarios o no".

"Es más que imprescindible que esto se corrija porque es indignante" añade señalando no saber quien es el culpable pero segura de que "esto no se puede consentir". Están a la espera de una respuesta a esta situación que creen de indefensión desde el convenimiento que cuando un puñado de profesionales están en la vanguardia de los riesgos da igual cual sea su papel profesional en ello, el riesgo es de todos.

