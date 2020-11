La exigencia de servicios mínimos del 100% desactiva la huelga de la limpieza en el Hospital de Jerez

La convocatoria de huelga de la limpieza en el Hospital Universitario de Jerez se va al traste. La Junta de Andalucía determina que, dadas las circunstancias que genera la pandemia de Covid-19, los servicios mínimos han de ser del 100%. Toda la plantilla de Clece, concesionaria contra la que la plantilla declara desacuerdo en la negociación del convenio colectivo, tendría que trabajar por tanto. El próximo martes 1 de diciembre era el día señalado para la puesta en marcha de esta medida de protesta.

La pandemia de Covid-19 mantiene una importante presión hospitalaria y se ha querido evitar que la situación se complique más con este añadido imprevisto por todos, menos por los afectados por el paso atrás de un acuerdo que, en marzo de 2020, parecía seguro. A nadie se le escapa, por otra parte, que la limpieza es fundamental siempre en el sector sanitario pero en la actual coyuntura resulta imprescindible. Y los últimos datos, con un repunte de los contagios en 200 casos más y tres nuevas muertes este jueves, no ayudan.

A lo largo de la mañana de este viernes se reúnen los miembros del Comité de Empresa para valorar esa respuesta y comunicarla a los trabajadores. Pero ya trasciende una idea clara: "Nos arrebatan nuestro derecho a la huelga", se quejan. Se espera que a lo largo de la jornada se haga público algún comunicado pero son conscientes que pueden quedarse sólos ante la convicción generalizada que la pandemia no permite esta protesta que, por otra parte, también subyace en el hartazgo de los trabajadores.

EL DISTANCIAMIENTO EN EL CONVENIO QUE TRAJO EL VIRUS

"La negociación iba muy bien, de hecho cuando comenzó la pandemia estábamos a punto de firmar", reconocen los miembros del Comité de Empresa. Fue en junio cuando, al quererse reanudar las conversaciones para cerrar el convenio una vez quedaron atras los meses del confinamiento de la pasada primavera y se retomaba la que bautizaron como "nueva normalidad", la representación de la plantilla se vio sorprendida por la nueva postura de la dirección de Clece.

"Nos manifiestaron entonces que nos olvidemos de la subida que nos habían prometido". La argumentación principal de la empresa concesionaria para justificar ese cambio de postura tiene que ver con el gasto que habían tenido que acometer para implementar la seguridad sanitaria en plena pandemia, especialmente a los concerniente a la compra de Equipos de Protección Individual (EPI).

"Imagínate _añade Martín- que tras haberlo pasado tan mal, de haber perdido un compañero incluso, y nos dicen que no contemos con más dinero", recuerdan con cierto encono: "¿Que no nos merecíamos una subida de suedo digna?", se preguntan sin olvidar que "a los santarios y todo el personal del Satse le dieron 600 euros de regalo y días libres". Así llegan meses en los que, tras el verano, "nos han estado ninguneando hasta que, hace aproximadamente un mes, nos ofrecen el 1% para este año sin cargo retroactivo, sólo cobraríamos un mes, y el 1,5% para 2021".

Para calibrar en su justa medida el enfado de la plantilla de Clece, a la hora de la convocatoria de esta huelga, basta recordar que, cuando en marzo pasado estaban a punto de firmar, el acuerdo hacia el que se caminaba era del 7% a lo largo de cuatro años, que era la temporalidad propuesta por la empresa para el nuevo convenio colectivo y aceptada por la parte social como contrapartida que no consideraban especialmente buena para ellos, pero que se compensaba con la subida que se proponía y que los empleados estimaban ya muy cerca.