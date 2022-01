Humberto Ybarra: conoce al fotógrafo 'pintor' de paisajes

"Humberto Ybarra nos descubre escenarios en los que reina una soledad que cala los huesos", dice la galerista Eugenia Alcázar quien encuentra en las fotografías de este sevillano de cuna residente en El Puerto de Santa María "lugares sencillos, pero de una calma perturbadora y un silencio abrumador captados desde la lejanía perfecta, para no profanar su belleza". Otra opinión sobre su obra: "'Postales para ciegos' es el título sugerido para esta colección de fotografías porque Humberto Ybarra es único para proponer paisajes que hemos mirado mil veces sin verlos como los ve él", dice el poeta Rafael Benítez Toledano.

Cuando se disfruta su obra tras leer las reacciones que provoca no queda más que asentir con vehemencia. Si nos diera por llegar a estas lecturas ya sorprendidos por lo visto en ese minimalismo maravilloso que las fotos desvelan quizá podríamos concluir que hasta se han quedado cortos. Lo cierto es que este autor de retratos, bodegones o fotografías conceptuales aterrizó un día en los paisajes del entorno de Jerez, la Campiña, la marisma de Trebujena y otros rincones de la provincia de Cádiz para que su obra que quede a vivir sobre los terrones de pagos de labor u otros modelados por el tiempo y acariciados desde el visor por Humberto.

SOLEDAD, PAZ Y CIERTO MISTERIO

No requiere más que de esos paisajes que todos hemos visto alguna vez sin detenernos demasiado en ellos. Fundamentalmente porque el minimalismo de sus contenidos no ha alentado a otros tanto como a este sexagenario de serena mirada al horizonte. Los colores propios de esta tierras de labor sobre suelos que evidencian su fertilidad pero que se muestran carentes de elementos que se eleven desde la superficie. Esto es lo que encontramos en las fotografías. No suele faltar un elemento en el horizonte, la presencia de un inmueble campero, un cortijo, un solitario árbol o una torre eléctrica. Soledad, paz y cierto misterio, poco más.

Pero denotan la extraordinaria afición por la pintura de Humberto Ybarra. Se nota una cierta influencia de pintores en ellas. Es, de hecho, una mirada pictórica la que se asoma a través del visor. Y con ella lleva siete años exponiento en lugares como la sevilla galería 'La Revuelta' (febrero de 2015 y junio de 2019), 'Pasta gansa' en El Puerto (abril 2015), la también portuense 'Galería 18' (ambas en agosto de 2019 y agosto de 2021) o la sevillana 'Galería hache' (diciembre de 2019). Sus fotos, además, han ilustrado publicaciones como el libro de isidro González 'Antisemitismo y genocidio', las revistas digitales '1:1' y 'Arquitectura viva' (septiembre de 2021) o 'Telva' (diciembre de 2021).

ÚNICO FOTÓGRAFO JUNTO A PINTORES EN UNA COLECTIVA

Su presencia en la exposición colectiva abierta, por las tardes hasta el 4 de febrero, en la galería 'Blanco y negro', en la calle Ricardo Alcón de El Puerto de Santa María, reclama nuestra atención. Se trata del único fotógrafo participante junto a pintores como Dani Suegra, Luis Gómez Macpherson, Enrique Mellado, Carlos Rodríguez Sutil y María Lizaso entre otros. Escucha aquí a Humberto Ybarra. Él nos descubre sus alientos artísticos, sus inquietudes creativas, aquello que más le interesa cuando toma la cámara. Esta conversación es una avanzadilla de los contenidos de nuestro podcast 'Musas y genios' que quedará colgado mañana miércoles.

"La fotografía ha crecido muchísimo", reconoce recordando que "hay fotógrafos magníficos y hay muchísimas exposiciones fotográficas en España, pero claro no es pintura, que son palabras mayores". El aficionado al resultado de los pinceles asoma permanentemente: "Que la fotografía llegue a la pintura va a ser muy difícil". Y, con todo, también reconoce que "hay fotógrafos tremendamente cotizados, magníficos, que han creado y han demostrado". "Y, junto a ellos, a otros muchos que no se conocen porque darse a concoer es muy difícil", señala añadiendo que "una vez lo has conseguido se te abre un poco el camino". En ello está Humberto Ybarra. No te lo pierdas.