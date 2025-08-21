El Villarreal convierte a un central en el fichaje más caro de su historia

El central portugués Renato Veiga se ha sometido este jueves por la mañana en un centro médico de Valencia a la revisión médica para cerrar su fichaje por el Villarreal, traspasado por el Chelsea. Veiga, de 22 años e internacional absoluto con Portugal, llegará al club 'groguet' en una operación con un coste fijo de 24,5 millones de euros a los que se le podrían añadir 5 millones más para el club inglés según diferentes variables de complicado cumplimiento.

Cordon Press Renato Veiga reforzará la defensa del Villarreal.

La llegada de Veiga ayudará al Villarreal a paliar los efectos de las lesiones de los también defensas Willy Kambwala y Logan Costa. Renato Tapia se une a Rafa Marín, Pau Navarro, Juan Foyth y Santiago Mouriño en la posición y si las variables se cumplen se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club por delante de Paco Alcacer, por el que el club llegó a pagar 25 millones de euros.

Iker Losada

El delantero español Iker Losada se convirtió este jueves en nuevo jugador del Levante UD, después de que el equipo dirigido por Julián Calero alcanzara un acuerdo con el Real Betis para una cesión por una temporada, según un comunicado.

El delantero, de 24 años, se formó en la cantera del RC Celta desde benjamines y fue progresando por las diferentes categorías hasta que, en la temporada 2019-2020, debutó con el primer equipo, anotando un gol ante el Real Madrid. Posteriormente, en la temporada 2023-2024, Losada recaló en el Racing Club de Ferrol y, un año más tarde, fichó por el Betis. En el mes de enero del presente año, regresó al Celta en calidad de cedido, disputando 12 partidos y marcando un gol.