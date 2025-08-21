Tensión con Maffeo en Mallorca

Pablo Maffeo no cuenta para el Mallorca. El lateral derecho tuvo un divorcio con la afición balear en el tramo final de la pasada temporada y llegaron a cantarle "vete ya" en el último partido como locales ante el Getafe. Todo apuntaba a que iba a salir, de hecho club y jugador así lo querían, pero por ahora no ha fructificado ninguna operación de traspaso y el defensa sigue en la isla a disgusto. En el primer partido de LaLiga no fue convocado y se encuentra en una situación similar a la de Larin

Su disgusto por no poder irse se plasma en los entrenamientos y este miércoles Jagoba Arrasate tuvo que pedirle que finalizara la sesión antes de tiempo por la actitud que estaba mostrando en el mismo. No hubo ni pelea ni discusión ni nada por el estilo solo que al técnico no le gustaba lo que el futbolista estaba dando de sí. Esta claro que Maffeo tiene los días contados en el club, pero hasta que esta se produzca se están viviendo momentos de tensión.