¿A qué apesta en Jerez desde hace varias semanas? El Ayuntamiento saca de dudas

El olor que se emite durante la producción de la Azucarera ha sido siempre un clásico veraniego en Jerez de la Frontrera. Pero, aunque no faltaran especulaciones de jerezanos empeñados en saber qué estaba pasando, no se trataba de ese tan reconocible estímulo olfativo. Aunque no faltaron quienes pusieron su mirada al sur de la ciudad. Es más fétido, y por ello se ha llegado también a hablar estos días de la Depuradora que, curiosamente, no queda demasiado lejos de la planta inicialmente mencionada, en pleno polígono industrial de El Portal.





El caso es que, en unos momentos del día más que en otros, el hedor se estaba haciendo muy molesto desde hacía varias semanas. Incluso pareciera castigar aún más a los jerezanos no conseguir conocer su procedencia. Pero las pesquisas realizadas comienzan a dar respuesta: El Ayuntamiento de Jerez, tras varios días buscando el origen de la pestilencia, ha localizado toneladas estiércol de basura por los cuatro costados de la ciudad. Se trata de la campaña de abono orgánico en las viñas del entorno de Jerez.

Pero, ¿por qué de pronto ese contingente fertilizante para las tierras de la Campiña? Desde el Consistorio señalan que, al parecer, no hay mucho abono y agricultores y viñistas han optado por este estiércol este año. También es preciso señalar que, según se afirma, "algunas viñas llevaban 12 años sin ser abonadas". Parece que ahora, con la vendimia terminada hace semanas, han comenzado estas tareas generando un olor que, quizá, nos acompañe desde el mismo momento en el que el fruto de la vid fue terminado de recoger.

