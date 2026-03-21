Internet antes que madurar: alarma por el uso precoz del móvil y familias que dicen ‘no’

El 95,9% de los jóvenes navarros de 14 años se conecta a internet a través del teléfono móvil, y ocho de cada diez ya tiene un perfil en redes sociales a esa edad. Sin embargo, el 63,8% de la población de entre 10 y 15 años carece de capacidades digitales básicas, según datos del Instituto de Estadística de Navarra. En este contexto, un movimiento de familias busca proteger a los menores del acceso temprano a internet, no para demonizar la tecnología, sino por las evidencias científicas sobre sus perjuicios.

Pactos de familia: la unión hace la fuerza

La Asociación Adolescencia Libre de Móviles ha surgido como eco de un movimiento similar en Cataluña, con el objetivo de hacer piña entre las familias para retrasar la entrega del primer smartphone. La iniciativa se materializa a través de un acuerdo simbólico que las familias renuevan cada curso escolar, comprometiéndose a no dar un teléfono inteligente a sus hijos menores de edad, una estrategia que ya ha tenido éxito en localidades como Zarauz.

FREEPICK El uso a edades cada vez más tempranas de los teléfonos móviles es un factor de riesgo

Riesgos de un "mundo digital" sin madurez

Susana Heredia, portavoz de la asociación Adolescencia Libre de Móviles en Navarra, advierte de los múltiples peligros a los que se enfrentan los jóvenes, como el consumo de contenido inapropiado, el déficit de atención o el riesgo de quedar con desconocidos. El principal problema es que se les introduce en el mundo digital cuando aún están aprendiendo a relacionarse en el físico. "Internet no perdona, Internet deja ahí una huella para siempre", subraya Heredia sobre las consecuencias de cometer errores a una edad temprana.

Internet no perdona, Internet deja ahí una huella para siempre"

La asociación también critica la falsa sensación de seguridad que la geolocalización de los móviles da a algunos padres. Heredia recuerda que esta protección es ilusoria, ya que "en el momento en el que a un crío le va a pasar algo grave, lo primero que va a desaparecer es el smartphone o el reloj digital".

El debate: educar, limitar y dar ejemplo

Frente al popular mensaje de que "no hay que prohibir, hay que educar", la asociación defiende que es imposible educar sin establecer límites. Consideran que es un "mensaje muy peligroso" si no va acompañado de restricciones, y apuntan a la necesidad de que las familias actúen unidas para que sea más fácil para todos retrasar la edad de acceso al móvil.

Educamos con el ejemplo"

El ejemplo de los progenitores es fundamental. Un reciente informe de UNICEF demuestra que el uso que los padres hacen del móvil influye directamente en las conductas de riesgo de los menores. Según el estudio, si los tutores legales usan el smartphone durante las comidas, se incrementa el riesgo de que los jóvenes acepten a desconocidos por internet o consuman pornografía. Como recuerda Heredia, "educamos con el ejemplo".

En el ámbito legislativo, la asociación considera insuficiente el borrador del decreto de convivencia de Navarra, ya que no limita el uso de móviles en secundaria. Por ello, han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para prohibir los smartphones en los centros, para la que ya han recogido cerca de 3.000 de las 5.000 firmas necesarias.