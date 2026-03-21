Un experto revela las claves para comer sin excesos en Semana Santa: "No se trata de prohibir alimentos como las torrijas, sino de entender que el peligro reside en la frecuencia"

Las fiestas populares como las Fallas de Valencia o la Magdalena de Castellón han dejado un rastro de excesos gastronómicos, y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, surge la duda de cómo recuperar el equilibrio. Para arrojar luz sobre este tema, el dietista David Expósito, vocal del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, ha explicado que es normal que durante los periodos festivos "nuestros hábitos alimentarios se alteren un poco". El aumento de comidas fuera de casa y la falta de planificación son los principales culpables.

Claves para recuperar la rutina

La recomendación principal de Expósito es "volver a la normalidad" cuanto antes. El experto insiste en la importancia de no caer en dietas milagro o dietas detox que prometen resultados rápidos pero poco saludables. En su lugar, aboga por "corregir lo que hemos hecho mal", lo que pasa por retomar el control de nuestra alimentación. Si la situación se ha descompensado mucho, la clave es "acudir a un dietista nutricionista colegiado".

Borja Rodríguez Comer fuera de casa desestabiliza la planificación de comidas

Una de las estrategias fundamentales es dar prioridad a la comida casera. Según el nutricionista, cocinar en casa facilita la planificación, que es "fundamental". Permite elaborar una lista de la compra consciente, elegir alimentos de temporada como frutas y verduras, y tener un control real sobre lo que comemos.

El método del plato como guía

Para aquellos que buscan una guía práctica, Expósito propone el método del plato. Este consiste en asegurar que el 50% de la ingesta esté compuesto por frutas y verduras de temporada. El 50% restante se divide en un 25% de hidratos de carbono, preferiblemente integrales como arroz o pasta, y un 25% de proteínas de calidad, como legumbres, pescado, carne o huevos.

Cuanto más tiempo estemos utilizando estos hábitos alterantes, más vamos a alejarnos de la salud"

Con la Semana Santa a solo dos semanas, Expósito señala que este año el calendario "ha caído fenomenal" para tener una etapa de recuperación. No se trata de prohibir alimentos como las torrijas, sino de entender que el peligro reside en la frecuencia. "El problema aquí es la suma de los ocasionales. Cuantos más alimentos desaconsejados comamos, más nos alejaremos de la salud", advierte el experto, quien también recuerda que "cuanto más tiempo estemos utilizando estos hábitos alterantes, más vamos a alejarnos de la salud".

La alimentación a partir de los 45 años

Expósito también ha mencionado Mufond, un proyecto del colegio para mejorar la alimentación de los mayores de 45 años. En esta franja de edad, los hábitos empeoran por la falta de tiempo o la soledad. La iniciativa busca reforzar la idea de que la planificación es clave para asentar hábitos saludables de cara al futuro, ya que, según Expósito, la población sabe qué hacer, pero a menudo "priorizamos otras cuestiones más relevantes".