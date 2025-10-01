Llega el 'Otoño Flamenco' de 'Tío José de Paula': Remedios Reyes, Diego del Morao, Perdiguero y El Pele para cada uno de los cuatro sábados de octubre

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha felicitado a la Peña Flamenca Tío José de Paula, por la calidad del cartel de su XL 'Otoño Flamenco', presentado junto a su presidente, Joaquín Fernández 'El Zambo', el presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas, Jesús López, los artistas Remedios Reyes, Maloko Soto y Luis Perdiguero, y familiares del escritor jerezano Antonio Gallardo, a quien esta edición dedicará en noviembre el ciclo de enseñanza de cante, con tres sesiones.

El programa incluirá en noviembre el ciclo de enseñanza de cante, con tres sesiones que rendirán homenaje a la figura de Antonio Gallardo en el centenario de su nacimiento

A este respecto el delegado Francisco Zurita ha destacado la oportunidad de profundizar en la figura de este gran autor jerezano, referente en muchas facetas. Asimismo, el delegado ha resaltado que el programa de este año reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama flamenco actual, con recitales que tendrán lugar durante los cuatro sábados del mes de octubre en la Peña Tío José de Paula, en el barrio de Santiago, a las 22.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo dará comienzo el sábado, día 4 de octubre, con la actuación de Remedios Reyes, acompañada por la guitarra de Julio Romero y las palmas de Tate Núñez y Ana Reyes. Una semana después, el sábado, día 11 de octubre, la guitarra magistral de Diego del Morao tomará el escenario de la Peña Tío José de Paula, en esta ocasión acompañado por el cante de Maloko Soto y las palmas y percusión de la Carrasco Family.

Ayuntamiento de Jerez Presentación en Bodegas Estévez del ciclo 'Otoño Flamenco', de la peña Tío José de Paula

El sábado, día 18 de octubre, será el turno del cantaor Luis Perdiguero, quien estará acompañado por la guitarra de Antonio Higuero, y a las palmas, por Tate Núñez y Cepe Núñez. El broche al XL 'Otoño Flamenco' lo pondrá El Pele, el sábado, día 25 de octubre. El artista cordobés contará con la guitarra de Niño Seve y las palmas de Manuel Salado y Diego Montoya.

Bajo las claves de la candidatura de Jerez 2031, el delegado ha resaltado que "esta aspiración es una apuesta que nos permite poner en valor nuestras raíces, pero a su vez nos permite proyectar la ciudad y reforzar su dimensión internacional". De este modo, ha especificado que las peñas flamencas son pilares insustituibles en la vida cultural de Jerez, espacios de creación, de transmisión y de convivencia.