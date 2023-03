Éstos son Márton y su títere Tiny, los violoncelistas callejeros del Gallo Azul

Es el más neurálgico cruce de caminos del centro de Jerez de la Frontera. Allá donde confluyen desde el Mercado de Abastos, el Arenal o Algarve aquellos que se dan de bruces con el emblemático reloj del Gallo Azul, testigo desde 1930 del devenir de los vecinos y visitantes. No es nombre de calle esto último, sino del edificio de planta semicircular que tiene a su lado, entre Larga, Lancería, Santa María, Esteve... Ha tenido buen olfato, o acertada recomendación, este recién llegado a la ciudad en su periplo por Europa.

Se llama Márton Harkel y es preciso el inglés para entenderse con él, salvo que nos baste con la expresión artística con la que llega. Y es el caso. No hace falta más para que nos detengamos ante él mientras se transita por el centro. Y no será porque no haya otras propuestas desde la música o la mímica a lo largo de la calle Larga. Pero algo tiene este húngaro de Harkels Puppetry, como es posible encontrarlo en Instagram, Youtube y Facebook. En redes sociales es más fácil, viendo su recorrido, comprender porque es distinto a los demás.





Mimetiza en la marioneta su propia personalidad y, por un sistema singular, mueve el arco del violenchelo de modo que, haciendo sonar el instrumento, provoca idéntico movimiento en Tiny Cellist, que así ha bautizado a su compañero de viaje. Si te acercas, sea o no para dejar unas monedas, tiene, cerca del cartel que da nombre a su trabajo, Harkels Puppetry, un código QR. Accede a él si lo ves y conoce algo más. Si sólo quieres disfrutar de unos minutos de música exquisita te bastará con embobarte con su trabajo. No te pierdas el vídeo.

