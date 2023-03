'Carrera Oficial' 08-03-23: Sábado Santo, de las vicisitudes de la Mortaja a las referencias de la Piedad

El tono es desesperado en Antonio Jaén Pacheco, teniente hermano mayor de la Sagrada Mortaja, y prudente en Enrique Espinosa de la Calle, hermano mayor del Santo Entierro y la Piedad. Es así como llegan a este 'Carrera Oficial' que, con mayores evidencias en esta versión en vídeo, pone de manifiesto que el reestreno de la jornada del Sábado Santo, cuarenta años después, no es una balsa. Ellos son los protagonistas de este espacio y sus respectivas cofradías las referencias básicas para contemplar cómo se encuentran las cosas en torno a esa recuperación procesional, vía decreto de monseñor José Rico Pavés, para el día de la Vigilia Pascual.

Y es esto último la clave fundamental de todo. Lo ha sido durante décadas de deseo de la vuelta de las procesiones a esa jornada, por mor de guardar con celo las oportunidades de que los fieles acudan a la celebración que da paso al Domingo de Resurrección, y lo está siendo ahora porque, como dijo el pastor diocesano en nuestro programa hace un año, "si al Sábado Santo convienen las procesiones bienvenidas sean". Y como han de serlo para la viabilidad del empeño ahora es imprescindible favorecer que a la hora de la celebración en los templos estén de regreso a sus sedes. Tanto estas dos como la tercera prevista: la del Cristo de las Almas de la Sacramental de Santiago.

Entre las quejas expresadas en 'Carrera Oficial', y que puedes conocer aquí, en este vídeo, de la mano del teniente hermano mayor de la Sagrada Mortaja se encuentra la tesitura de tener que acceder a la Catedral por donde no cabe el paso sin sufrir daños (como ya ocurrió en el ensayo del pasado fin de semana), por no preparar el acceso a este primer templo diocesano (al manos hasta el momento) con escalones que lo dificultan y también que se les obligue a quedarse en esta iglesia catedralicia tras hacer estación antes que la Piedad a la espera que sean ellos los que salgan antes camino de la recogida en su sede.

ENTRE LA DESESPERACIÓN Y LA DUDA RAZONABLE

Antonio Jaén pone de relieve la desesperación con la que se vive todo ello en la cofradía con sede en la iglesia conventual de Capuchinos. Y señala directamente al Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez que, entiende, es el órgano que está forzando todas esas dificultades de las que se quejan cuando les llega el momento, que debiera ser fesdtivo, de cumplir el sueño con el que nacieron hace ahora 25 años.

Por su parte, Enrique Espinosa señala los preparativos que la Hermandad de la Piedad aborda durante esta Cuaresma y, aunque su tono no tiene nada que ver con el del representante de la otra corporación penitencial, sí que indica que "tenemos dudas razonables de cómo va a ser el Sábado Santo; nosotros hicimos lo que nos pidió el obispo y dijimos que sí aunque no a cualquier precio, porque ya tuvimos una vez una autorización saliendo a las once de la mañana en un día laborable como es el Sábado Santo". El hermano mayor de la cofradía del Calvario entiende que "un precio razonable es el horario y darle la solemnidad por nuestra parte por lo que hacía falta romper con la última imagen ofrecida".

No te pierdas el vídeo, que puedes disfrutar aquí mismo. Y recuerda que, además, cuentas con el podcast habitual de 'Carrera Oficial' en el rodillo de cope.es así como, novedad esta Cuaresma, la posibilidad de disfrutar en directo de la grabación del programa a través de Facebook Live (página Cope Jerez).

