La Merced saldrá dos años después, sin costaleros pero con los jerezanos "locos por verla en la calle"

El viernes 24 de septiembre es el Día de la Merced y Jerez de la Frontera vibra, durante estos días en los que la Basílica Patronal acoge la Novena, sin terminar de creerse que en un par de días, y tras dos años marcados por la pandemia, volverá a disfrutarla en sus calles. El ánimo pulsado en estos cultos previos son elocuentes pero también fuera del templo, de modo tan especial en los círculos cofrades de la ciudad, la expectación generada ha sido, además, reforzada con el documento de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Sevilla sobre el culto externo. "Estamos locos por verla en la calle", se asegura.

Llegó este placet episcopal, hace una semana, con la morena Patrona de Jerez ya en su paso de salida para presidir desde él la Novena en su honor. Y como entonces aún no se habían pronunciado los obispos se estimó que la salida fuera en el paso del Corpus Christi. Sobre ruedas por tanto, sin costaleros. Pero con los jerezanos entregados ante la posibilidad tan cercana de tener de nuevo a la Virgen de la Merced en las calles. Ello no sólo no menguará las ganas de que llegue este momento sino que pasará a la historia por esta jubilosa vuelta al culto externo.

Esta edición de 'Carrera Oficial' es encomendada a la Patrona y una conversación con Felipe Ortuno Marchante, comendador de la comunidad mercedaria en la ciudad, le da contenido esencial. "Para nosotros es especialmente importante la salida, si hay algo que deseo es que la Virgen se pasee por las calles de Jerez" afirma mientras habilita espacios en el claustro del convento para que la distancia social sea una realidad entre los fieless que están acudiendo a la Novena: "La prudencia hay que tenerla en cuenta siempre, sabemos que tenemos la vacuna, mucha gente con la pauta completa, pero el bichito sigue por aquí".

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE, A LAS 18:30

Tiene, sin embargo, un modo elocuente de significar el modo en que los fieles deben volcarse con Nuestra Señora de la Merced: "Sin prudencia se acerquen todos a la Madre, con prudencia entre el público, sí, pero llenos de amor por Ella". Y así será a lo largo de un recorrido que la llevará desde la Basílica, con salida a las 18:30 horas, por calles Merced, Santiago, Ancha, Ponce, Guadalete, Cristina, Porvera, Ancha de nuevo, Merced y a la Basílica.

En otro lugar de la provincia recibe la virgen el nombre de Merced y también la tenemos pendiente de salir a la calle. Hablamos de San Fernando. Con el presidente de su consejo de cofradías lo conocemos al abrir, tras la entrevista con el comendador mercedario de Jerez, una ronda con reacciones a ese documento de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Sevilla. Así escucharemos al presidente isleño Manuel García López, al jerezano José Manuel García Cordero, al gaditano Juan Carlos Jurado, a Francisco Gil de Villamartín, Antonio Domínguez de Puerto Real y a José Manuel Castilla de El Puerto de Santa María.