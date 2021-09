Conoce a Jorge Luis y Daniel, y porqué son desde hoy en nuevos sacerdotes

La fiesta del crecimiento del presbiterado diocesano, de la puesta al servicio de la comunidad de los hijos de Dios de dos nuevos sacerdotes, ha llenado este sábado la Santa Iglesia Catedral de Jerez de la Frontera. Las vocaciones siguen bendiciendo a la Diócesis de Asidonia-Jerez y la celebración que ha presidido esta mañana monseñor José Rico Pavés, las primeras ordenaciones en su nuevo destino pastoral, han constituido una manifestación de gratitud al Señor y a ellos mismos, Jorge Luis Pérez y Daniel Cárdenas, por su disponibilidad a la llamada.

El pastor les ha dicho que "hoy es un día grande para la Iglesia, lo es para la Iglesia doméstica, para la Iglesia de casa, y nos alegramos de que vuestra familia pueda acompañaros en este día grande; un día grande para la Iglesia que os vio nacer en la fe y en la gracia, y para la tierra rica y hermana de Colombia a la que dirigimos nuestro agradecimiento por estos hijos suyos que hoy enriquecen nuestra Iglesia diocesana; es día gran para el Camino Neocatecumenal y es día grande para nuestra Diócesis que se ve bendecida por el Señor".





Ambos proceden del Seminario Redemptoris Mater, en la Archidiócesis de Bogotá donde comenzó el proceso vocacional de ambos, colombianos de cuna como son y que llegaron a Jerez gracias a la labor del anterior pastor diocesano, monseñor José Mazuelos Pérez, hoy pastor diocesano de Canarias y tan unido siempre a la Iglesia colombiana.





Jorge Luis Pérez Toledo tiene 26 años y es natural de un lugar al sur de Colombia. Asegura que su vida antes del Seminario era "una vida sencilla, me gustaba ir al colegio, me encantaba estar con mis amigos y era monaguillo en la parroquia". Y, con todo, "nunca me imaginé cambiara rtanto mis proyectos ya que, en primer lugar, me hubiera gustado ser ingeniero civil, pero no era lo que Dios quería" afirma. "El Señor me estaba poco a poco mostrando esta vocación a la que me estaba llamando", dice con evidente satisfacción.

Recuerda a sacerdotes de su infancia y a u misionero del que "me llamó la atención su modo de proclamar el Evangelio y de predicar a las personas". "Qué chevere", recuerda que pensó. Y evoca especialmente su entrada en el Camino Neocatecumenal como paso importante en la orientación de su vida. "En un encuentro dijeron que necesitaban 2.000 presbíteros para evangelizar en China, y me levanté" y, tras un año de misión en Tierra Santa y otra en España, en Rota, me hicieron la propuesta de venir al Seminario de Jerez: "Lo vi como la voluntad de Dios".





Daniel Cárdenas Prieto, por su parte, es natural de Bogotá, reconoce haber nacido en una familia católica. "Nunca me planteé entrar en un seminario ni ser religioso" asegura. De hecho empezó a estudiar Administración de Empresas, "queria ser emprendedor, crear empleo, crear empresas". "A los dos años de carrera me comencé a hacer muchas preguntas, sobre el sentido de mi vida, de mi carrera, de mi trabajo" lo que le movió a su pertenencia al Camino Neocatecumenal en su parroquia de origen.

La muerte de cáncer de un joven como él, comprometido con la parroquia, le puso en la tesitura de hacerse muchas preguntas. "La respuesta de la universidad es que el sentido de la vida está en tener cosas, dinero, respuestas muy materiales, muy superficiales que a mí no me terminaban a satisfacer el deseo de plenitud y de verdad que yo llevaba dentro", reconoce. Junto a Jorge Luis, es nuevo sacerdote y, lleno de entusiasmo, inicia su ministerio sacerdotal con gran entusiasmo y el gozo de la comunidad diocesana.