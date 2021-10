David DeMaría es 'Capricornio'

“Creo que me ha salido un disco muy luminoso”. Así define David DeMaría su nuevo trabajo titulado ‘Capricornio’, que este sábado 23 de octubre presentará en el Teatro Villamarta. El cantante jerezano vuelve a la es cena musical con once nuevas canciones, compuestas tras el nacimiento de su hijo, que se ha convertido en la principal fuente de inspiración de este nuevo trabajo discográfico.

El pop vigoroso con raíces que siempre ha exhibido David DeMaría a lo largo de su dilatada carrera artística volverá a estar presente sobre el escenario del coliseo jerezano. No obstante, como novedad, este ‘Capricornio’ destaca por una sorprendente variedad en cuanto a bases rítmicas y sonoridad. Sobre las letras de las canciones, habría que destacar su sencillez y familiaridad. Como suele ser habitual, DeMaría conecta con la poesía de una forma directa, mostrando su compromiso con su tiemp o, al tiempo que recupera la manera de expresarse a través de los dichos más sencillos.

“Aunque haya canciones que, al hacerlas suyas, la gente pueda llevarlas por los derroteros de su propia imaginación y su sensibilidad personal, para mí, a la hora de escribirlas, en el trasfondo siempre estaba mi hijo”, señaló el cantante. Y es que la mayoría de ellas se han compuesto en su casa y su hijo, sin ser consciente de ello, ha vivido de cerca tanto el proceso de composición como su posterior grabación. “Leonardo ha sido una influencia, directa o indirectamente, incluso cuando no estaba cerca y yo me sumergía en una soledad indeseada”, añadió.

Y es que, como él mismo reconoce, “la paternidad me he tocado muy hondo” hasta el punto de que este nuevo trabajo discográfico rompe una prolongada ausencia en el mercado musical cuya última referencia es ’20 Años’, un disco recopilatorio que venía a celebrar su particular aniversario con la música y donde también se incluían algunos temas inéditos.

‘Capricornio’se nutre de canciones muy recientes. Como dice el autor, “es un disco de nueva cosecha”. La más antigua de las nuevas composiciones es quizás la titulada ‘Voy detrás de ti’, cuya letra fue publicada originalmente en el libro de poemas ‘Navegantes en un barco de papel’.

El resto del disco lo conforman composiciones que muestran los sentimientos y las emociones de David DeMaría al desnudo. “Hicimos un trabajo introspectivo analizando sonidos, intenciones, arreglos… Es una producción muy estudiada, pero cuyo origen está en la guitarra, el piano y la voz”, indicó.

En ‘Capricornio’ encontramos nombres nuevos de músicos y colaboradores junto al de viejos conocidos. Entre ellos, cabe mencionar a David Santisteban, estrecho colaborador en canciones como ‘Nueva vida’, ‘La llama’ y ‘La batalla’; JaviBu Carretero, el guitarrista Giacomo Castellano, el pianista Álex Romero y el arreglista y compositor Bob Benozzo, entre otros. “Nos complementamos a la perfección. Yo ap orto la vena más apasionante y andaluza, propia de Jerez”.

Y será en su ciudad natal, donde este concierto sonará de una forma especial, pues se define como “un jerezano aventurero que sigue navegando y viviendo un sueño”. 25 años de carrera lleva ya a sus espaldas David DeMaría y ha llegado a la conclusión de que él éxito sólo se traduce en “vivir de lo que te apasiona en la vida”.