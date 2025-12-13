Francina Armengol, ante los comportamientos machistas en el PSOE: "El partido socialista es el partido feminista por excelencia"

Tras la cascada de denuncias de acoso sexual contra dirigentes del PSOE, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha afirmado en Ibiza que el PSOE "es un partido feminista por excelencia" y ha dicho que los comportamientos machistas "no son bienvenidos en la formación y dan asco".

Durante la comida de Navidad con la militancia ibicenca, Armengol ha reiterado que en el PSOE combatirán los comportamientos machistas "siempre".

También ha pedido a los militantes tener claro que representan a un partido con años de historia que "siempre ha luchado por lo mismo", entre otras cosas, la igualdad entre hombres y mujeres.

Armengol ha afirmado que el feminismo no es solo cosa de mujeres, que son "las víctimas del machismo", y ha apelado a los "hombres socialistas, que son hombres feministas", para alzar la voz y defender estos valores frente todo aquello que les "avergüenza".

el psoe no lo ha hecho bien

La presidenta del Congreso ha señalado que, pese a que "a veces es difícil", han pasado "cosas duras" y el PSOE "no lo ha hecho bien", ha pedido a la militancia que "no se deje tumbar" y ha asegurado que es necesario "más socialismo que nunca".

"Hemos tenido unos cuantos personajes que no han sido dignos de nuestro partido ni de nuestra historia, lo sé perfectamente como sabéis vosotros, pero ante todo esto no os dejéis tumbar", ha expresado la presidenta del Congreso durante su intervención instando a a los militantes a mostrar "más valentía y compromiso que nunca".

A la vez, Armengol ha advertido de que hay otros partidos "que no tienen que dar lecciones", recordando que el Govern "no tuvo ningún problema en contratar a una persona imputada por acoso sexual".

Por último, Armengol ha afirmado que en el PSOE han tenido personajes "que no son dignos de este partido e historia", instando a a los militantes a mostrar "más valentía y compromiso que nunca".