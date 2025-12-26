Asidonia-Jerez suma tres nuevos sacerdotes en puertas de clausurar el Año de la Esperanza: "Queremos ser un canal entre el amor de Dios y su pueblo"

La Diócesis de Asidonia-Jerez celebra la próxima ordenación sacerdotal de tres nuevos presbíteros. Eduardo José Pérez Cebada, José María Pavón Maraver y Miguel Ángel Paredes Rojas recibirán el sacramento este 27 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral, un momento que llega tras un intenso año de preparación y servicio en sus destinos como diáconos. Escúchalos aquí.

'El Espejo' de este viernes nos acerca a su expectación, así como anuncia la celebración con la que, en el mismo primer templo diocesano, será clausurado el domingo 28 de diciembre el Año Jubilar de la Esperanza que la Iglesia universal ha venido disfrutando declarada por el recordado Papa Francisco y con continuidad hasta este fin de semana bajo el pontificado del Papa León XIV.

Piensa uno que el ministerio que se avecina es muy grande, pero con mucha confianza en el Señor" José María Pavón Maraver Diácono en vísperas de ordenación presbiteral

Una entrega pastoral como diáconos

Durante los últimos meses, los futuros sacerdotes han tenido su primera experiencia pastoral como diáconos, un tiempo que califican como "muy gratificante" y de "mucho aprendizaje". Han acompañado a familias en Jerez, Olvera, Ubrique y Penauca, compartiendo alegrías como bautizos y matrimonios, pero también consolando en momentos de duelo.

Esta labor, afirman, les ha permitido palpar "la necesidad que tiene la gente" y sentirse como un "canal entre el amor de Dios y el pueblo". Para Miguel Ángel, ha sido un "impulso último" que le ha generado el deseo de "entregarse más".

Tras todo este tiempo, el Señor nos dará la Gracia para asumirlo, muy contento" Miguel Ángel Paredes Rojas Diácono en vísperas de ordenación presbiteral

El reto: ser sacerdote en el siglo XXI

De cara a la misión que se les encomendará, los tres coinciden en que el modelo a seguir es siempre Cristo. Apuntan que un sacerdote del siglo XXI debe ser "un hombre de oración, de salir al encuentro de la gente, de mirarlo con cariño, con ternura", según Miguel Ángel. Debe estar "muy afianzado en Cristo" y "en la tradición de la Iglesia", añade José María.

Eduardo subraya la importancia de la empatía para adaptarse a las distintas realidades que encontrarán. "Es constantemente ir adaptándote a lo que la gente necesita y no tanto cómo yo me siento", explica, para tener un corazón "que no se escandaliza de la gente, que recibe".

Lo que más ilusión me hace, incluso más que la ordenación, es estar preparando mi primera misa" Eduardo José Pérez Cebada Diácono en vísperas de ordenación presbiteral

La Eucaristía, el momento más anhelado

Con unanimidad, los tres futuros presbíteros confiesan que el momento que más anhelan es la celebración de la Eucaristía. "Lo que más ilusión me hace, incluso más que la ordenación, es estar preparando mi primera misa", confiesa Eduardo, que siente que ha "nacido para ese momento".

Ya preparan sus primeras misas respectivas en San Mateo (Miguel Ángel) y la Basílica del Carmen (José María), ambas en Jerez, y San Joaquín (Eduardo), en El Puerto de Santa María



Miguel Ángel Paredes Rojas presidirá su primera misa la misma tarde del sábado de ordenaciones, en la iglesia de San Mateo de Jerez, a las 19:00 horas. José María Pavón Maraver celebrará la suya también en Jerez al día siguiente, el domingo 28 de diciembre, a las 17:30 horas, en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Y Eduardo José Pérez Cebada esperará hasta el 6 de enero próximo, a las 19:30 horas, en la parroquia de San Joaquín, de El Puerto de Santa María.

Ante la posibilidad de que su testimonio despierte nuevas vocaciones, su mensaje es claro: "que no tengan miedo". Animan a los jóvenes a escuchar la llamada del Señor porque, como resume Miguel Ángel, la vocación sacerdotal es, ante todo, una llamada a "entregarse a las personas. Quien tiene amor a la gente tiene esa vocación".