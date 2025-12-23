COPE
"La luz de la esperanza brilla en quien recibe a Jesús en su propia vida", así felicita la Navidad monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez

El pastor diocesano, la alcaldesa María José García-Pelayo y el hermano hospitalario José Luis Muñoz comparten sus deseos de fe y unidad para afrontar las fiestas en el espacio que pone broche a nuestro 'Camino de Belén'

Rico Pavés ante el nacimiento del Obispado

En el programa 'Camino de Belén' de Cope Jerez, diversas personalidades de la ciudad han compartido sus deseos para la Navidad. El obispo diocesano, monseñor José Rico Pavés, la alcaldesa, María José García-Pelayo, y el hermano José Luis Muñoz, del hospital San Juan Grande, han ofrecido mensajes centrados en la esperanza, la unidad y el servicio.

Portadores de esperanza para el mundo

Monseñor José Rico Pavés ha destacado que "la luz de la esperanza brilla en quien recibe a Jesús en su propia vida". Por ello, ha invitado a los fieles a aprender de María santísima para "recibir a Cristo en sencillez y humildad", y ha llamado a "vivir la Navidad poniendo en el centro a nuestro señor Jesucristo" para convertirnos en "portadores de esperanza para nuestro mundo".

Vivamos la Navidad poniendo en el centro a nuestro señor Jesucristo, y nos convertiremos en portadores de esperanza para nuestro mundo"

Unidad y concordia para la ciudad

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado sus deseos de "muchísima salud para todo el mundo" y "muchísima paz". La regidora ha puesto el foco en la concordia, afirmando que es clave llevarse bien "porque es la única manera de que esta ciudad avance", y ha concluido que "dándonos la mano, yo creo que lo conseguimos todo".

Dándonos la mano, yo creo que lo conseguimos todo"

Una vida al servicio de los demás

Desde el hospital San Juan Grande, el hermano José Luis Muñoz, de 82 años y con más de 60 sirviendo como religioso, también ha compartido su mensaje. Además de desear unas felices navidades, ha querido "pedir un regalo a los reyes magos" para que se "mueva los corazones de muchos jóvenes para que, como yo, elijan el camino de dedicar sus vidas al servicio de las personas que sufren".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

