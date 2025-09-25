Así regresó la Patrona de Jerez a su Basílica de Nuestra Señora de la Merced tras tres horas y media de recorrido por las calles del centro de la ciudad

La unción en torno a la Patrona, la amplia representación de la Iglesia diocesana en general y las cofradías de un modo muy especial, las alfombras de sal coloreadas, la presentación compacta y ágil de la procesión durante las tres y horas y media que duro... Así fue la salida de Nuestra Señora de la Merced Coronada, Patrona de Jerez de la Frontera, en un nuevo 24 de septiembre.

Disfruta aquí del video del transcurso, cuando la procesión estaba ya llegando a la Basílica patronal, del cortejo y el paso de la Virgen, cuando ya en calle Merced, las representaciones con estandarte e insignias que había antecedido a las andas se abrieron para hacer pasillo a Nuestra Señora de la Merced mientras, entre el murmullo sonaba 'Hermanos Costaleros' a cargo de la Banda Municipal.

En ese momento ya solo quedaba el fervorín o pequeña oración pregonada que, a cargo del cofrade y periodista Miguel Guerrero este año, dejó todo ya dispuesto a que el paso cruzara el umbral de la puerta principal de la Basílica.