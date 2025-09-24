COPE
El obispo Rico Pavés responde a la renovación a cargo de García-Pelayo: "Formular un voto es hacer público un deseo para orientar un compromiso"

El pastor de Asidonia-Jerez ha cerrado así el acto de la Renovación del Voto de Jerez a su Patrona, la Virgen de la Merced, inmediatamente antes de presidir el solemne pontifical, mientras se aguarda la procesión de esta tarde

Intervención de monseñor José Rico Pavés al cierre del acto de Renovación del Voto de Jerez a su Patrona
Gabriel Álvarez

"Formular un voto es hacer público un deseo para orientar un compromiso, si el deseo se realiza de manera confiada se convierte en esperanza" abría su intervención monseñor José Rico Pavés, el obispo de Asidonia-Jerez, tras que la alcaldesa María José García-Pelayo hubiera renovado el que Jerez de la Frontera ofreció hace ya más de 700 años y cada 24 de septiembre renueva. El pastor parafraseaba a los escolásticos y su definición al respecto: "Deseo confiado".

Puedes disfrutar de la intervención completa en el video que ilustra la publicación. En ella, el ordinario asidonense ha recordado también que este año llega en pleno Año Jubilar de la Esperanza convocado por el recordado Papa Francisco. Fortalecer la esperanza por medio de las indulgencias concedidas es el sentido y Rico insistió en que "la esperanza es deseo confiado que se traduce en un ejercicio de obras concretas".  "Para construir esperanza, seguir el mandato de Cristo", añadió.

La procesión saldrá a las 18:30 horas y recorrerá Merced, Santiago, Ancha, Ponce, Guadalete, Mamelón, Cristina y regreso por Porvera, Ancha, Santiago y Merced

Mientras todo ello ocurría desde media mañana en el interior de la Basílica, en la calle Merced se procedía a la confección de la alfombra que recibirá a la Virgen al inicio de su recorrido procesional. Saldrá a las 18:30 horas y recorrerá Merced, Santiago, Ancha, Ponce, Guadalete, Mamelón, Cristina y regreso por Porvera, Ancha, Santiago y Merced. Antes de entrar en el templo, será pronunciado el tradicional fervorín que este año se ha confiado al cofrade de la Yedra y periodista Miguel Guerrero.

