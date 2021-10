Casa y familia para no sufrir en soledad los problemas de adicciones

"Asunción Vera Coines, una mujer trabajadora, madre de cuatro hijos y abuela, ha tenido desde niña una alta conciencia social, sentido de la justicia y la igualdad". Así se lee cuando, abierto el libro 'La igualdad en la Naturaleza', el pliegue de la portada nos muestra a quien ya desde la foto convence sobre su actitud ante la vida expresa en ese texto de presentación: "Considera como algo natural la ayuda mutua entre personas". Su última publicación, un precioso recopilatorio de cuentos cortos de animales y reflexiones que van más allá de la narración, aparece con la generosidad de compartir la notoriedad que alcalzase con una asociación tan loable como necesitada de apoyos de este tipo.

"Una lectura comprensiva de cómo somos, cómo nos ven y qué visión nos gustaría trasladar como propósito de cambio individual generalizado", explica la autora sobre esos cuentos que "transmiten a través de ellos valores, actitudes y enseñanzas para todos, desde el respeto, la colaboración, la libertad y el esfuerzo". "Viendo, oyendo y sintiendo, para deleitarnos del conjunto de todas las cosas que existen", añade. Son poesías, relatos y colaboraciones externas, de personas y entidades, que han aportado experiencias fomentando la igualdad en la naturaleza. Es un buen momento para ser más generosos en el giro de nuestra mirada hacia el medio ambiente y Vera insta a la armonía.

Audio Escucha a Mari Carmen Ramírez, presidenta de Afacesje, y la escritora Asunción Vera en el podcast 'Musas y Genios' del 27-10-21





Nuestro podcast 'Musas y genios' de esta semana propone la lectura de este libro que será presentado el próximo jueves 4 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Centro Administrativo y de Servicios Sociales de la Zona Norte 'Rosa Roige', en el barrio de San Benito, en Jerez de la Frontera. Al precio de 15 euros, los beneficios de esta presentación van dirigidos a la casa de acogida para personas con problemas de adicciones sin familia o apoyo familiar alguno que gestiona AFACESJE, la Asociación de Familiares y Amigos del Centro Español de Solidaridad Jerez. Y acercarse a la publicación permite también pasar las páginas escritas por esta organización desde 1992.

Diez personas en proceso de rehabilitación conviven en esta casa que da respuesta a la necesidad que tienen de alguien que les haga seguimiento al tratamiento. Ello precisa de dos personas contratadas y un grupo de 16 voluntarios que se ocupan de este acompañamiento. Los beneficiarios de esta labor proceden de familias desectructuradas y multiproblemáticas, afectados por una gran desorganización en sus vidas, carentes de vínculos sociales, con graves problemas de exclusión, muchos de ellos incluso sin hogar y sin recursos económicos. Es más, no faltan quienes cumplen condena en un centro penitenciaria y en la casa tutelada realiza el programa terapéutico de desabituación.

Mari Carmen Ramírez, presidenta de Afacesje, recuerda a otra organización clave en el nacimiento de la asociación: "Surge porque en el Proyecto Hombre es preciso que quienes hacen el tratamiento estén acompañados y había muchas personas con problemas de drogas que no tenían quienes les acompañaran". Cumplirá 30 años en apenas unos meses y sigue cumpliendo una misión muy necesaria de atención a estas personas. "El que va a hacer el programa es porque ya ha caído pensando que ya no puede más y que es urgente un cambio en su vida, y la verdad es que merece la pena, yo he visto allí unos cambios estupendo".

