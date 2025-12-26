1,34 millones del Gobierno para el proyecto de enlace entre la AP-4 y A-4 en Puerto Real: adjudicada una obra muy necesaria para la provincia de Cádiz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 1,34 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de trazado y construcción para la mejora y acondicionamiento del enlace entre la AP-4 (kilómetro 101) y la A-4 (kilómetro 658), en el término municipal de Puerto Real, en la provincia de Cádiz. En una nota, el Ministerio ha señalado que el anuncio de la adjudicación de este contrato, previamente licitado, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, ha recordado que el nudo actual conecta cuatro carreteras, como son la carretera local CA-3113, de Puerto Real a La Ina, de titularidad de la Diputación de Cádiz, con origen en el enlace de la A-4; la carretera autonómica A-408, de Puerto Real a la A-381, de titularidad de la Junta de Andalucía; la Autovía A-4 de la Red de Carreteras del Estado; y la Autopista AP-4 de la Red de Carreteras del Estado.

Así, el objetivo de la actuación, que cuenta con 43,1 millones de euros de presupuesto aproximado (IVA incluido), es introducir modificaciones en el nudo que faciliten una comunicación más directa de las confluencias de la A-4 y AP-4, adoptando la geometría a los niveles de servicio requeridos y a los estándares de normativa vigentes, para mejorar las condiciones de la seguridad vial.

Las obras objeto del proyecto contienen vías colectoras en la A-4, ambas márgenes, entre el kilómetro 657,25 y el 659,7, así como nuevos ramales para los movimientos desde y hacia la A-4 y AP-4, la variante de Puerto Real de la conexión entre A-408 y CA-3113 con nuevas glorietas de conexión con los actuales viales del enlace, la mejora de los ramales y glorietas que se mantienen en uso del nudo y la reposición de servicios afectados y restauración ambiental del nudo y entorno.