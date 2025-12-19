Cádiz se impulsa como una provincia unida con el desbloqueo de proyectos históricos y una inversión récord

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha hecho balance de un año que califica como "intenso y de mucho trabajo", pero del que se muestra "satisfecha". La dirigente ha destacado que durante este tiempo se han puesto "en marcha muchos de los proyectos que habían permanecido durante mucho tiempo estancados", marcando una nueva etapa para la provincia.

Grandes proyectos desbloqueados

Entre los hitos más relevantes se encuentra la reactivación de iniciativas que llevaban "décadas" paralizadas, como el proyecto de Valcárcel en Cádiz, el Instituto Rosario o el complejo del Tajo del Águila. Martínez ha confirmado que las obras de Valcárcel ya están en marcha para su finalización en 2026, mientras que el Tajo del Águila estará concluido este verano.

Apuesta por la cohesión social y territorial

La cohesión provincial es otro de los pilares de la gestión, con una inversión de más de 80 millones de euros destinados a todos los municipios, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes. La presidenta ha reafirmado la apuesta por el "escudo social", porque, según sus palabras, "cada persona cuenta y son personas que necesitan de ese escudo por parte de la institución provincial".

Cada persona cuenta y son personas que necesitan de ese escudo por parte de la institución provincial" Almudena Martínez, Presidenta de la Diputación de Cádiz

En materia de infraestructuras, se ha anunciado un incremento del 30% en la inversión para carreteras provinciales con el objetivo de mejorar la conexión entre comarcas. A pesar de los avances en vuelos desde el aeropuerto de Jerez, Martínez ha lamentado la falta de inversión del gobierno central en el tren y otras conexiones clave.

Almudena Martínez en COPE

La presidenta ha puesto en valor el potencial gaditano, que se ha convertido en un destino líder pese a las carencias. "Imaginaros lo que conseguiríamos si tuviésemos las conexiones que necesita la provincia de Cádiz", ha reflexionado Martínez al anunciar un estudio para medir el coste de estas deficiencias.

Imaginaros lo que conseguiríamos si tuviésemos las conexiones que necesita la provincia de Cádiz" Almudena Martínez, Presidenta de la Diputación de Cádiz

Futuro: empleo y capitalidad

La Diputación también ha impulsado la desestacionalización del turismo y ha destinado 1,5 millones de euros al sector primario para apoyar la digitalización y evitar la despoblación. De cara a 2026, el "objetivo principal es seguir aumentando el empleo en la provincia".

Finalmente, se ha subrayado el respaldo a Jerez en su Capitalidad Gastronómica y su candidatura a Capitalidad Cultural, proyectos que, asegura, "son buenos para toda la provincia". Este apoyo refuerza la idea de que "la provincia de Cádiz está de moda" y tiene un gran potencial de crecimiento.