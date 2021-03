Cáritas a sus donantes: "Quien no es agradecido no es bien nacido"

Ha sido un año muy duro el transcurrido desde que el inicio del confinamiento en marzo de 2020 impuso las restricciones resultantes de la crisis sanitaria y causantes de las posteriores crisis económica y social. Y sobre los hombros de Cáritas Diocesana ha recaído una situación de necesidad que ha acrecentado muchísimo las cifras de personas atendidas. Pero en esta organización eclesial lo tienen claro: "Quien no es agradecido no es bien nacido". Y es que no podrían haber ofrecido tanta ayuda si no fuera por el apoyo de tantos donantes como se han sumado y siguen haciéndolo.

Voluntarios con su esfuerzo personal o aportadores de alimentos y otros elementos de primera necesidad, a todos aquellos que han estado ahí, junto a Cáritas, va dirigida la campaña que expresa esta gratitud desde Cáritas Española y, en cascada, desde las diocesanas y también desde las parroquiales, primer tentáculo de la Iglesia allá donde la necesidad surge. Esa capilaridad que ostenta la entidad es básica para que la efectividad sea una constante en las atenciones personales y programas que Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez dispensa. Su director, Juan Pérez González, es nuestro invitado.

��Las entidades de Iglesia que conforman en la Diócesis las iniciativas de “Enlázate por la Justicia” y “Migrantes con Derechos” organizan mañana un itinerario por pandemias actuales.

Os esperamos mañana a las 20 horas en plaza del Arenal ⬇⬇https://t.co/hb7PsvrVdv — Cáritas Jerez (@CaritasJerez) March 24, 2021

Además recomendamos la lectura de 'Luces y sombras de la religiosidad popular', una obra del sacerdote jesuíta Daniel Cuesta Gómez que resulta muy oportuna en estas vísperas de la Semana Santa. Que además se trate de una celebración que mantiene la ausencia de procesiones en la calle, que es la expresión con la que mayor es la comunión del público en general, acreciente la oportunidad en aras de depurar aquellas actitudes que sea preciso. La colaboradora de la Librería Diocesana Asidonia, Carmen Rodríguez, se ocupa de presentarnos esta ublicación que tienes a tu disposición en este establecinmiento de calle Eguiluz.

