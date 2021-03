Ayuda a las Mínimas para que puedan seguir haciendo hostias

Lo que más allá de los muros de un convento de clausura se sufre cuando llega la precariedad, aunque no se note en los siempre sonrientes rostros de las monjas, requiere de alguien de confianza que saque al exterior un llamamiento que difícilmente saldrá de boca de las consagradas. Y es lo que ha ocurrido en Jerez de la Frontera, donde el Monasterio de Religiosas Mínimas apenas está separado de la iglesia de San Marcos por un callejón. Su párroco, el sacerdote Carlos Redondo, conocedor de la situación, no ha dudado en grabar este video que comienza a viralizar el lamento de quienes aprecian a las entrañables mujeres que nutren esta comunidad.

El caso es que se trata de quienes son referencia en la zona en la fabricación de las obleas que serán consagradas en las misas de la zona. Pero hay otro gran servicio que, junto a la oración permanente por todos, también se presta en esta convento: "Detrás de esta puerta lleva años el Santísimo en adoración perpetua para todos aquellos que habeis necesitado un momento de oración a la hora que sea". Puertas abiertas en su iglesia durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y apoyado por un grupo de seglares que se organizan para hacer turnos que mantienen esta apuesta valiente que ellas, las monjas, acogen con gran cariño.

#agárratealclavodelaSoledad

Ante la necesidad de las Monjas Mínimas de nuestra ciudad, la Hdad. de la Soledad entregará lo recaudado en la mesa petitoria de este V Domingo de Cuaresma. Puedes hacer un ingreso ES65 3187 0850 8549 2995 6326. Asunto: Monjas Mínimas pic.twitter.com/TymunBLkdr — Hdad. Soledad Jerez (@HdadSoledad1564) March 18, 2021

SE PUEDEN HACER INGRESOS POR BIZUM Y CUENTA CORRIENTE

Ahora se conoce, gracias al video del conocido sacerdote, que la maquinaria en la que se apoyan para la fabricación de las hostias está averiada. Ello ocurrió antes del inicio de la pandemia. Un año por tanto llevan contemplando en silencio estas dificultades en su laboreo diario pero la prudencia y la modestia de las hernanas ha mantenido en silencio esta necesidad de ayuda. Se pide la colaboración de toda la gente de bien que pueda echarles un cable. Por ello se facilita en el propio video un número de teléfono móvil habilitado para recibir ingresos por Bizum así como un número de cuenta corriente de la Caja Rural del Sur.

"Detrás de todas estas ventanitas a una vida entregada, escondida rezando por ti, aunque tú no creas", explica Redondo en el video explicando que "hoy ellas necesitan de nosotros". Afrontar el cambio de maquinaria no es la única dificultad que han sufrido en los últimos tiempos. De hecho también se han visto sin ascensor, siendo muchas de ellas muy mayores y teniendo problemas de movilidad, "Las monjitas mayores que están en la planta superior no pueden bajar al sagrario a rezar por ti", clama el clérigo con insistencia. "Son muchos los monasterior que necesitan ayuda pero hoy toca hablar de éste" dice sentenciando: "La oración es eterna, el dinero, los gastos, son algo que pasa".

También te puede interesar:

Los Claustros alivian la nostalgia de procesiones con patrimonio de gran interés

COPE inaugura 'Carrera Oficial, la Pasión en la calle'

Familia y Vida se encomienda a San José: 'Custodio de la vida'