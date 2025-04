Lo vivido en el Martes Santo de Cádiz: "Con los partes que había todos hubiéramos salido a la calle"

Un Martes Santo horrible para tres de las cinco hermandades que decieron salir a procesionar por las calles de Cádiz. Los partes eran muy benignos para las cofradías, de hecho la Agencia Estatal de Metereología hablaba de apenas un 15% de probabilidad de lluvia a partir de las seis de la tarde. Sin embargo, una nube lo destrozó todo. Fue una tormenta de unos veinte minutos muy intensa que pilló en la calle a Sanidad, Piedad y Columna. La primera regresó rápidamente a Santa Cruz pero las otras dos tuvieron que buscar refugio en Catedral tras procesionar durante muchos minutos bajo un auténtico manto de agua.

Horas complicadas para esas hermandades, de hecho cuesta hablar con algunos de los hermanos mayores por la situación de pesadumbre que viven. Uno de ellos, Jesús Farrujia de Columna ha hecho de tripas corazón para atender la llamada de COPE. «Acabamos de llegar a San Antonio tras venir de la Catedral para recoger los enseres y las joyas de la Virgen y bueno los pasos evidentemente están mojados, sobre todo el manto de la Virgen de las Lágrimas. El paso del Señor no está del todo mal viendo lo que sucedió ayer», reconoce el hermano mayor de la hermandad del centro de Cádiz.

«Fue una lluvia de poco tiempo pero muy intensa. Era algo que no estaba previsto. Ayer a las 16:30 con los partes que teníamos todas las cofradías salíamos a la calle. Nos explicarones que había una nube residual y lo cierto también es que en Cádiz el viento quita y trae agua«, señala.

Farrujia relata con pelos y señales lo vivido en tornoa las seis y media de la tarde cuando comenzó a llover. «El Consejo llamó a Rota para ver qué estaba pasando y le contestaron que en Cádiz no estaba lloviendo, el radar no había detectado la lluvia que venía. Vivimos un momento de tensión en San Francisco porque claro sabíamos que por delante teníamos a Piedad y que nuestro misterio en ese punto no podía darse la vuelta. No podíamos avanzar, llamo al Consejo y me dicen que podíamos prepararnos para volver pero regresó el sol. En definitiva una situación complicada en la que volver a San Antonio no era fácil y también sabíamos que teníamos por delante a Piedad», destasca el hermano mayor.