Juan Carlos Jurado, en COPE: "Hay más expectación que nunca con esta Semana Santa"

La Semana Santa está aquí. A unos días del Viernes de Dolores, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de ´Cádiz, Juan Carlos Jurado, habla de lo que se avecina en una semana mayor que ha levantado gran expectación.

Y no es un dicho o una frase fácil, se traduce en las 7.000 sillas de la carrera oficial que el Consejo de Hermandades ha vendido en las últimas semanas. Con colas en la calle Cobos tratando de apurar lo poquito que queda ya disponible, «si tuviéramos más palcos estoy seguro que también lo hubiéramos vendido», reconoce el presidente de la Permanente Juan Carlos Jurado.

Porque, ¿hay posibilidad de aumentar las sillas? «Sí, en la zona del Edificio Amaya en San Juan de Dios, una tercera fila en la Catedral y también en Arquitecto Acero. La gente está con las hermandades y toda esa venta de sillas se destina a las salidas procesionales pero también a las bolsas de caridad que van a estar en torno a los 500.000 euros que las cofradías van a aportar a diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y proyectos sociales», señala. «La gente está respondiendo en todos los sentidos con las túnicas y la compra de sillas, se demuestra que hay ganas y que la fe siempre es muy importante«.

Un 2025 con grandes estrenos y el regreso más esperado. «Que yo conozca es la Semana Santa con un mayor número de estrenos. El Perdón, Nazareno del Amor, Vera-Cruz, el Nazareno...Va a ser una Semana Santa muy interesante al respecto gracias a las subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y el trabajo de las cofradías que están haciendo una gran labor», manifiesta el presidente de la Permanente.

Todo sin olvidar lo que se vivirá el Jueves Santo en Santa Catalina. «Lo del Huerto es una gran noticia. Siempre hemos estado a disposición de Ignacio Robles. Le he mostrado mi voluntad de trabajar y si le hemos servido pues me alegro pero hay que destacar el enorme trabajo del hermano mayor y su junta de gobierno para permisos de obras en la puerta de Santa Catalina y muchas cuestiones importantes. Creo, sinceramente, que han ganado con el cambio. Ahora tienen independendencia y me consta que han aumentado la cuota de hermanos nuevos«.

la sanción a vera-cruz

Faltas de respecto e insultos por parte de la junta de gobierno de Vera-Cruz que han motivado una sanción, económica, que el propio presidente del Consejo ha explicado de esta manera en una entrevista a COPE. «La conclusión es que nosotros no teníamos capacidad por sancionar por el Lignum Crucis. Fue un incumpilmiento de los estatutos de la hermandad. Al respecto ha emanado unas directrices del Vicario General y ya está regulado en el reglamento la prohibición de que una hermandad salga sin sus titulares. Fue una decisión de la junta de gobierno», reconoce Juan Carlos Jurado.

El presidente del Consejo explica que «hemos sancionado a Vera Cruz por faltas de respeto y decoro a miembros de la Permanente y al pleno de hermanos mayores. El expediente se ha resuelto y la hermandad ha recurrido ante la Delegación Diocesana, ya que está en su derecho«. Jurado añade que »la sanción es una cuantificación económica«.