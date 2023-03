La concejala de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, presenta su dimisión

La concejala de Vivienda y Salud, Eva Tubío (de Ganar Cádiz) ha presentado su dimisión al alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi' tras ocho años en el Ayuntamiento de Cádiz. Tubío ya manifestó hace meses su intención de volver a su trabajo en la delegación de Asuntos Sociales y de no concurrir en ninguna lista electoral para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

Tubío ha sido concejala en el Ayuntamiento desde la llegada de Kichi en 2015. Y tras estos casi ocho años, regresará ahora a su puesto de funcionaria municipal. De hecho, ha explicado la edil su intención es regresar a su puesto "con anterioridad a las elecciones para que las responsabilidades políticas y las que tengo en mi condición de servidora pública no se interfieran en ningún momento". Algo que, según asegura, ya comunicó cuando ingresó en el gobierno municipal en 2015.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha querido expresar su agradecimiento a la concejala de Salud y Vivienda, Eva Tubío, que ha decidido presentar su dimisión por motivos personales.

El regidor gaditano ha destacado su “fuerza y claridad al frente de Vivienda” y ha transmitido su agradecimiento “por poner en marcha nuevas promociones de vivienda pública, por apostar por el alquiler social, por contribuir a frenar la sangría de desahucios y por tener perspectiva y agilidad”.

González, en una carta abierta a la edil, ha recordado que “cuando en su día me comunicaste las circunstancias personales por las que das el paso, y tu intención de anunciar tu dimisión, te pedimos un último esfuerzo para abrochar definitivamente algunos pasos esenciales en vivienda para esta ciudad. Gracias por tu sacrificio y tu generosidad. Sé lo duro que es lo que has vivido y la caza mafiosa que articuló el PP sobre tu familia. Y aun así has tirado para adelante con fuerza”.

“Ahora tocan ya los cuidados. La salud ante todo. El paso al lado porque así lo sientes, lo necesitas y lo requieres. Y el tremendo orgullo de un trabajo con vocación de servicio público bien hecho: gracias, compañera, por haber recuperado para Cádiz el sentido del derecho a la vivienda”, ha concluido.