¿Qué se come en el Gran Premio de España de Motociclismo?

Jerez abre la puerta en Europa a la temporada 2026 de MotoGP con la celebración del Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Spain del 24 al 26 de abril en el Circuito Jerez-Ángel Nieto. El toque más exquisito lo pondrá la gastronomía de Vilaplana Catering, responsable en Europa, por tercer año consecutivo, de la experiencia culinaria del MotoGP VIP Village™, la plataforma oficial de hospitalidad del mundial de motociclismo. Así, los asistentes a este Gran Premio podrán disfrutar de los mejores pilotos en la pista mientras degustan platos y recetas especialmente diseñadas para este fin de semana. Vilaplana presenta una oferta gastronómica renovada, con más de 100 propuestas propias, e irá descubriendo novedades a lo largo de la temporada.

Para este, primer Gran Premio de los cuatro que acoge España, contará como anfitriones con los chefs Juanlu Fernandez, con dos Estrellas Michelin en su restaurante Lú, cocina y alma (Jerez, Cádiz), y Benito Gómez, quien también cuenta con dos Estrellas Michelin en su restaurante Bardal (Ronda, Málaga). A la propuesta también se suman los bikini de Rocambolesc y los panettone de Oriol Balaguer.

Juanlu Fernandez trae al circuito andaluz dos de sus recetas más aclamadas: mollete de ventresca de atún rojo de Almadraba y lasaña de carrillera de ternera, salsa bechamel “aireada” y queso payoyo.

Benito Gómez, por su parte, mostrará su salpicón de gambas y maíz picante y la costilla Bourgignon con setas trompetas confitadas y espuma de bacon.

Juanlu Fernandez trae al circuito andaluz dos de sus recetas más aclamadas: mollete de ventresca de atún rojo de la Almadraba y lasaña de carrillera de ternera, salsa bechamel “aireada” y queso payoyo.

Benito Gómez, por su parte, mostrará su salpicón de gambas y maíz picante y la costilla Bourgignon con setas trompetas confitadas y espuma de bacon.

La nueva carta estará disponible desde primera hora de la mañana, con la posibilidad de disfrutar de un desayuno/brunch con productos nacionales. A partir de ahí, tiempo para el aperitivo con tapas andaluzas y el momento central del día, en el que también se degustarán creaciones exclusivas de Vilaplana como sashimi de salmón ahumado, pimienta y limón, y zarzuela marinera de pargo y chipirones y pez gallo San Pedro en salsa.

Asimismo, habrá opciones vegetarianas, veganas y dietas especiales para celíacos. Además, hasta la finalización de las carreras estará disponible una carta de coctelería de élite para satisfacer los deseos de los visitantes de MotoGP VIP Village™ en cualquier momento del día.

Fran Benítez, responsable de Vilaplana, destaca que “esta temporada tenemos el reto de confirmar todo lo bueno que vivimos en el último campeonato y seguir creciendo y superándonos para que los comensales que pasen por el espacio MotoGP VIP Village™ disfruten de una experiencia gastronómica única. La posibilidad de ver a los mejores pilotos en un espacio exclusivo y con gastronomía de élite creo que es una receta de éxito seguro”. Vilaplana Catering, marca de catering de alta gama de Compass Group España, ofrece por tercera temporada consecutiva la gastronomía en el MotoGP VIP Village™ a lo largo de 13 carreras repartidas en 9 países europeos. La propuesta incluye toda una experiencia sensorial donde la vajilla cobra un relevante papel por su atractivo al contar con bandejas en forma de neumático de competición o cascos utilizados como recipientes.