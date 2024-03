Carlos Herrera, Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz: "A Cádiz la he amado apasionadamente"

Carlos Herrera ha sido distinguido por la Diputación de Cádiz como Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz por su amor y pasión por la provincia gaditana.

Este 19 de marzo, Día de la Provincia de Cádiz, y cuando se cumplen 112 años de la primera Constitución española, La Pepa, que se promulgó en el Oratorio de San Felipe Neri, en pleno centro de la capital gaditana, reconoce la pasión del comunicador de COPE por esta tierra desde que desde hace años.

Con un "cuando a uno le adopten a esta edad le da ganas de decir, pero esto ¿por qué no lo habíais hecho antes?", ha arrancado Carlos Herrera su discurso en representación del resto de hijos predilectos de este año.

Por la provincia de Cádiz, ha dicho Herrera, "he hecho una sola cosa, amarla apasionadamente y admirarla por ser la sede de la libertad".

"¿Qué carajo soy? Simplemente español"

Un honor ser Hijo Predilecto ha afirmado recordando que lo que le dijo "mi inolvidable abuela Cecilia -que era una almeriense de raíz, sabia, adorable, con motivo del primer distingo que me dieron. 'Mira hijo, los premios y las distinciones siempre mejor que te los den y no te lo den locales de una sabiduría aplastante', pero me añadió algo más, 'mira hijo mío, a quien se lo han dado antes por aquello de con quién te puedan comparar para lo bueno y para lo malo'. Claro al documentarme sobre mis predecesores salen nombres como Rocío Jurado, Alejandro Sanz, José Pedro Pérez Llorca, Fernando Quiñones, Rafael Alberti, Paco de Lucía, Lola Flores..., y veo que ustedes me incluyen en esta constelación y no sé yo en que estaban pensando, pero yo no pienso objetar absolutamente".

Carlos, que ha repasado los méritos del resto de los galardonados, ha subrayado que él ha podido ser "muchas cosas en mi vida de haberlo decidido. Solo almeriense por mi raíz, por mis costumbres catalán, tierra que adoro, en la que me crie; podría haber sido madrileño donde he vivido con largura, sevillano -donde han nacido mis hijos- o incluso ciudadano americano, donde he pasado algunos años, por eso, cuando me han preguntado 'qué carajo soy', me he definido como simplemente español".

Y añadía, "soy un español de Andalucía y, por tanto, si este Cádiz -al que llegué hace muchos años siguiendo el curso del Guadalquivir-, recalando en Sanlúcar de Barrameda, de la tierra de los prodigios, me acoge generosamente en su seno. Cádiz, el Cádiz de Pemán y de Alberti es para este humilde observador de la vida, la tierra de los hombres libres, rincón donde tanta gente llegó después de navegar, cabalgar o caminar".

La desembocadura del Guadalquivir

Herrera terminaba su discurso fijándose en un punto de la provincia de Cádiz, "para mí, Sanlúcar, es más que un lugar en el mundo. Posiblemente, es mi lugar en el mundo, punto clave de todos los caminos rocieros. Allí, arremolinadas están las hermandades. Quiero fijarme en la indumentaria de los romeros, los trajes de flamencas, volantes y colores, un festival. El mejor patrimonio de la provincia de Cádiz es la sociedad, ustedes, si sabemos reconocer su labor, si les apoyamos y no les hundimos, si no frenamos su vuelo tendremos mucho ganado", concluía a la vez que invitaba a todos a ir juntos a Casa Manteca (referencia de la capital gaditana y quien lo conoce, lo sabe).

Junto a Carlos han sido reconocidos también:

Pasarela Flamenca Tío Pepe , de Jerez .

, de . Sandra Golpe Cantalejo , periodista de San Fernando , presentadora y directora de Noticias 1 en Antena 3 TV.

, periodista de , presentadora y directora de Noticias 1 en Antena 3 TV. El cantaor Antonio Pérez Jiménez ‘E l Perro de Paterna’ (a título póstumo).

(a título póstumo). Centro de Atención Temprana Bajo Guadalquivir , de Sanlúcar de Barrameda .

, de . Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, ‘ Andy y Lucas’ , de Cádiz .

, de . Pedro Curtido Naranjo , exfutbolista nacido en Rota y actual delegado provincial de la Federación Andaluza de Fútbol.

, exfutbolista nacido en y actual delegado provincial de la Federación Andaluza de Fútbol. Ana María Valle Villarte , empresaria y diseñadora del sector de la piel de Ubrique .

, empresaria y diseñadora del sector de la piel de . Instituto de Estudios Campogibraltareños , adscrito a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar .

, adscrito a la Mancomunidad de Municipios del . El Centro Docente Privado (CDP) José Cabrera , de Trebujena .

, de . La Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de los Remedios-Picasat, de Olvera.