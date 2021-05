Cervera, en COPE: "El mejor equipo de La Liga ha sido el Cádiz"

El Cádiz, salvado matemáticamente hace varias jornadas, perdió este domingo 1-3 ante el Elche en la penúltima jornada de LaLiga Santander. Una derrota que no gustó al técnico del conjunto andaluz, Álvaro Cervera. "Tenemos la clasificación decidida, pero ante el Elche nos relajamos más de lo normal. Dimos pasos hacia atrás. No me gustó. Entiendo los resultados, pero cuando veo algo parecido con otro partido lo comento", declaró Cervera, en El Partidazo de COPE.

"No digo que tengamos que dar pasos hacía adelante, pero por lo menos quedarnos donde estamos. Dentro de un mes y medio tenemos una nueva temporada y no me gusta lo que hicimos ante el Elche. Entiendo los resultados pero cuando veo a mi equipo igual que otros equipos pues no me gusta", explica el técnico.

Marcos Llorente y Simeone, los mejores para Cervera

También recalcó el mérito de lograr la permanencia a falta de cuatro jornadas. "Al equipo y al club le pongo un diez. Por momentos el Cádiz ha sido el equipo revelación pero vamos a ser uno de los equipos más goleados de la categoría. Ha sido un equipo muy fiable y competitivo. No me pongo nota pero es verdad que nos hemos salvado cuatro jornadas antes. Nadie soñaba en un principipo que con tantos puntos por jugar estaríamos virtualmente salvados".

"El jugador que más me ha llamado la atención esta temporada ha sido Marcos Llorente. ¿El mejor entrenador de la Liga? Me imagino que Simeone. Depender de sí mismo con el Barça y el Madrid tiene un mérito importante", añadió.

El VAR y los árbitros

El preparador cadista opinó sobre el VAR. "No hablo de los árbitros, hablo de las jugadas. Los árbitros tienen una labor muy difícil. Me gusta dar mi opinión y ellos deberían hacerlo. El VAR es un instrumento sensacional, pero muy mal utilizado. El fútbol es un deporte de aciertos, de errores y de engañar al contrario. En ocasiones intentar engañar al árbitro no puede estar ligado a una máquina. El árbitro debe tener la capacidad de equivocarse. Hay que dar una ayuda, pero tanta...", indicó.

Además, está convencido de que "los árbitros no tienen relación con nosotros". "La mayoría parece que no forman parte del juego. Hay otros que te hablan, como Mateu, y es la mejor forma de hacerlo".

"Vizcaíno ya tiene dos fichajes"

Cervera ya planifica la próxima temporada en Primera e intentará "estar todo el tiempo que pueda" en el Cádiz. "Ahora mismo no tengo más aspiraciones que entrenar al Cádiz. Estoy aquí muy bien. Aquí he encontrado mi sitio en esta ciudad. No tengo nada más que pedir. No voy a buscar algo más, estoy muy agradecido a esta ciudad y al club".

Sobre los fichajes: "Creo que el presidente tiene a dos jugadores fichados. Son dos defensas. Conociéndome a mí, no van a ser delanteros", bromeó. "Más o menos tenemos las posiciones a cubrir pero siempre tenemos que esperar a las opciones".

"¿Diakhaby? Ojalá. Estaría muy a gusto en nuestro vestuario". Por último, el técnico aseguró que Fali "está muy bien". "Es un jugador muy familiar. Había que entender un poco a la gente que estaba asustada al inicio de la pandemia".

"Me suelo dormir sobre las 00.30 de la noche. Antes de acostarme veo un poco lo que tenemos el día siguiente por delante, un poco ver la televisión. En vacaciones suelo estar en Valencia con mi familia pero rápidamente me vengo para Cádiz. Todavía no he ido a la playa", reconoce el técnico amarillo.

