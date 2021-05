Cádiz - Elche: Si los amarillos desconectan, mal asunto (1-3)

Álvaro Cervera viene avisando en las últimas semanas, desde que se consiguiera el objetivo, que estos partidos eran para competirlos y poder ganarlos. Ante el Huesca su equipo lo hizo, pero frente a Osasuna y Elche el Cádiz no ha sido el fiel equipo sólido y trabajador que ha cuajado una brillante temporada. Sin tensión e intensidad este equipo es muy vulgar.

El Cádiz despidió la temporada en el Estadio Ramón de Carranza con una abultada derrota ante el Elche. El partido de los amarillos no fue bueno, sobre todo en la segunda mitad, cuando el equipo visitante, que se jugaba sus opciones de permanencia en Primera, le dio la vuelta al marcador con tres goles.

Álvaro Cervera sacaba un once inicial con la gran novedad del canterano Álex Martín en la banda derecha y los regresos de Fali y José Mari. Viendo la necesidad de uno y otro, era el equipo ilicitano el que comenzaba mejor y casi marcaba con un remate al palo de Pere Milla. El Elche era mejor pero un disparo de Alejo era señalado como penalti por el VAR. José Mari adelantaba al Cádiz desde los once metros y ponía por delante a un conjunto amarillo que mejoraba con el paso de los minutos. De hecho, al descanso nada hacía presagiar que el equipo visitante le daría la vuelta al partido de esa manera.

La segunda parte fue un visto y no visto para el Cádiz pues el Elche se agarró a sus opciones de permanencia, que aún las tiene, desbordando en todos los sentidos al cuadro cadista. El VAR anulaba un gol por fuera de juego a Pere Milla pero en la siguiente jugada el delantero hacía una gran jugada para empatar. El chiclanero Diego González hacía el 1-2 tras recoger un rechace y Fidel en una jugada por la banda ponía el 1-3.

Una derrota fruto de la falta de intensidad del Cádiz en la segunda parte. El equipo amarillo, con el objetivo ya conseguido hace semanas, cerrará esta brillante temporada el viernes ante el Levante.

Cervera: "Nos han podido meter seis o siete"

Enfadado y sabiendo que estas cosas no pueden pasar y siguen pasando. Álvaro Cervera intentaba analizar la derrota de su equipo ante un Elche que en la segunda parte le dio un repaso al conjunto gaditano. Muchos errores y la falta de intensidad pusieron en bandeja el partido a un equipo que se jugaba la vida ante el conjunto gaditano.

El técnico cadista comenzó su intervención afirmando que “el resultado es 1 a 3 y no es lo que pensaba. Sí he visto que sin intensidad y sin las cosas muy masticadas somos totalmente vulnerables”.

Fue claro al manifestar que «el Elche nos ha podido meter 6 o 7 y nosotros hemos metido un penalti. Sobre esa conclusión hay que seguir trabajando». Agregó que «a ver si nos damos cuenta de las características de nuestro equipo, ya que cuando las perdemos encajamos goles y pasa eso».

Cervera recordaba los dos últimos partidos. «Yo saco conclusiones de todo, positivas y negativas, pero ante Osasuna nos marcaron tres y hoy otros tres. Las conclusiones que saco mirando a la próxima temporada son todas negativas. El rival ha estado con un punto más por encima de nosotros y eso no puede ser».

Falta de intensidad

El entrenador del equipo amarillo apuntó que «se puede perder porque es normal, pero lo que veo me gusta poco. No nos pueden meter tres y yo saco conclusiones tanto en lo bueno como en lo malo».

Insistió en que «tenemos que ser competitivos y no podemos tener un cambio tan abismal». Asimismo, el entrenador era claro al hacer referencia a lo mostrado por sus jugadores en el campo. «Nos ha faltado intensidad y eso nos hace ser un equipo mucho peor».

Cervera finalizó diciendo que «en cuanto nos relajamos, el primero yo, nos puede pasar estas cosas. Se puede perder porque uno tiene un objetivo que ya has cumplido pero lo que veo me gusta poco. Por mi forma de ser saco conclusiones y sobre eso seguiré trabajando. El año que viene habrá que insistir en lo que somos porque si no acabamos a tres goles en contra en cada partido».

