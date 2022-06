Carnaval de Cádiz 2022 | La comparsa femenina que ha revolucionado la fiesta gaditana

Representando la mítica imagen de 'we can do it', aquella representación inónica del empoderamiento femenino en Estados Unidos, una agrupación carnavalesca de Cádiz ha revolucionado la fiesta gaditana. Y es que por primera vez una comparsa íntegramente femenina se cuela en la Gran Final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

Dirigida y escrita por Marta Ortiz, se trata de una de las pocas agrupaciones que tiene una mujer como autora lo que le da aún más valor a lo que esta comparsa está consiguiendo en este Carnaval gaditano. Letras actuales y sobre todo necesarias recordando la situación que vive hoy en día la mujer en la sociedad.

Asimismo, temas como la prostitución, a las ablaciones en el mundo, a los feminicidios. Una serie de asuntos que hasta ahora habían sido tratados por otras agrupaciones en la historia pero con un punto de vista masculino.

Pasodobles en los que han recordado que la violencia machista sigue siendo uno de los grandes problemas y lacras que tiene nuestro país y de los que no es ajeno el carnaval gaditano. La fuerza de la mujer en la sociedad y también en una fiesta, el Carnaval, que "sigue teniendo dosis de machismo", tal y como ha apuntado la autora de esta comparsa.

Marta Ortiz explica que "el Carnaval de Cádiz es un fiel reflejo de la sociedad, y en ésta vemos que hay machismo, así que esto se traslada a nuestra fiesta. Es machista desde el más ínfimo detalle hasta, por ejemplo, las letras que se cantan, las actitudes, en las formas de hacer y de decir", reconoce la autora.

Una final con presencia femenina en todas las modalidades

'We can do Carnaval' ha hecho historia en el Carnaval de Cádiz por convertirse en la primera agrupación femenina en pisar una final del Gran Teatro Falla. Pero esta finalísima del certamen va a ser más histórica aún ya que la mujer tendrá presencia en todas las modalidades del concurso.

En coros dos agrupaciones mixtas están en la Gran Final, mientras que una chirigota y un cuarteto cuentan también con mujeres en sus agrupaciones.