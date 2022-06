Carnaval de Cádiz 2022. Conoce las agrupaciones finalistas del Gran Teatro Falla

Hasta 14 grupos estarán en la Gran FInal del Carnaval de Cádiz 2022. Repartidos en cuatro comparsas, cuatro coros, cuatro chirigotas y dos cuartetos. Un fallo del jurado que ha traído polémica pues han entrado en la final agrupaciones con las que nadie contaba en un prinpipio pero que estaba en los mentideros carnvalescos que podían entrar en la Gran Final.

Comparsas:

We can do carnaval. La comparsa de Marta Ortiz es la gran sorpresa de la Gran Final. Por primera vez una comparsa femenina entra en el último día del concurso.

Los sumisos. Martínez Ares vuelve a una final un año más y buscará el primer premio.

Los renacidos. El grupo de Chapa y Javi Bohórquez cuaja una gran concurso y estará en la finalísima.

Después de Cádiz ni hablar. La comparsa de la cantera entra por primera vez en la final

Coros:

Pachamama de los estudiantes. Un coro divertido que sigue en la final un año más.

Químbara de Luis Rivero. Otro claro aspirante al primer premio

Tierra y libertad. Chapa el gran triunfador con su segunda agrupación en esta final

Los babeta. Pedrosa quiere revalidar el primer premio

Chirigotas:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquí huele a verdín del Lacio. Una de las grandes sorpresas.

Los cuarentena principales. Cascana regresa a la gran final

Los caradura de Cái. Sheriff pisa una final muchos años después

La misión, el evangelio según Santander. Manolín sigue el legado de su padre

Cuartetos

Los ultraortodoxos de los Callejones Cardoso de Ángel Gago y el cuarteto Al Edén que le den de Iván Romero Castellón.

LAS PUNTUACIONES DE LA NO CLASIFICADAS

Carrera oficial



295,54



La fábrica de conservas



291,35





COMPARSAS



La boquita prestá



422,74



Los originales



413,46



Los quinquis



405,29



Los veleros, una comparsa de toda la vida



403,30



La brigada



402,89



Los viajantes



379,14



¿Me meto o no me meto?



366,67



Los indomables



365,61



Los conquistadores



363,55



El club de los ignorantes



358,85



La mafia de la Viña



332,34





CHIRIGOTAS



Los Paco Alga



371,06



Entre sabanas, selvas y ríos… este año vamos al Rocío



360,46



A vivir que son dos días



353,09



Los del triángulo de las verduras



348,53



La legionaria



341,54



Los COAC Toys



339,60



Gente con chispa



330,82



La Viña Contraataca



303,74





CUARTETOS



¡¡Esto está empetao!!



288,56