Empoderamiento femenino en la copla del día

La comparsa de Marta Ortiz, 'We can do Carnaval' fue una de las grandes sensaciones de la segunda sesión clasificatoria del Carnaval de Cádiz 2022. Una agrupación íntegramente femenina que espera no ser la única en los próximos carnavales. Asimismo, la comparsa reivindica la autoría femenina y es que la fiesta gaditana está muy huérfana de mujeres que escriban y compongan para las agrupaciones.

Por todo ello, el empoderamiento femenino y la lucha feminista reinaron en una agrupación que dejó muy buenas sensaciones en el Gran Teatro Falla esperando que sus coplas tengan más calado y sobre todo hagan remover las conciencias.

Hoy, la copla del día es de la comparsa 'We can do Carnaval' de Marta Ortíz con uno de sus pasodobles en la fase claslisficatoria del Carnaval de Cádiz 2022.