Ramiro Arnedo presenta en ExpoLevante sus nuevas variedades para un campo en transformación

La feria ExpoLevante, que se celebra en Níjar (Almería), ha sido el escenario elegido por Ramiro Arnedo para presentar sus últimas novedades. Pablo García, técnico comercial y jefe de producto de la empresa, ha mostrado sus primeras impresiones positivas sobre el evento, al que le tiene "un especial cariño". García la describe como una feria "más campechana, más de mucho agricultor", un entorno que le gusta visitar.

Nuevas variedades resistentes

En el segmento del tomate, la compañía ha presentado Barricada, una variedad de tomate pera que ya ha sido mostrada durante el invierno. García destaca que es un tomate "burdo, con el paso completo de resistencia y, sobre todo, ruboso", características muy demandadas actualmente por los agricultores.

Para el pimiento, Ramiro Arnedo lanza dos variedades para siembras tardías: Temple y Retinto. Ambas cuentan con un paquete completo de resistencias, incluyendo una doble resistencia a ceniza, lo que genera grandes expectativas de cara a la próxima campaña.

El parvispinus nos está haciendo salir de las fechas de trasplante de confort" Pablo García Técnico comercial y jefe de producto de Ramiro Arnedo

Incertidumbre por el parvispinus

La campaña de primavera avanza mientras los agricultores ya planifican la siguiente, marcada por la "mucha incertidumbre". La principal preocupación es la llegada de un "nuevo huésped" en Almería, el parvispinus. Según García, esta plaga "nos está haciendo que nos nos salgamos un poco de la de las fechas de trasplante de confort que tienen los agricultores".

Aunque se especula con que las siembras se retrasen, desde Ramiro Arnedo se muestran "deseosos de ver cómo va el movimiento". Ya han comenzado los primeros pedidos en las zonas más tempranas como La Lía y Berja, a las que seguirán Adra y el resto del poniente almeriense.

Finalmente, Pablo García ha extendido una invitación a todos los interesados para que visiten el expositor de la compañía y conozcan de primera mano su "agricultura tan técnica y tan especial".