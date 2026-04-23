Panora Semillas irrumpe en ExpoLevante con su nueva genética para el campo

Panora Semillas se estrena como marca en ExpoLevante, la feria agrícola que se celebra en Níjar. La compañía, que nace de la fusión de tres empresas del sector, encara esta nueva etapa con “mucha ilusión”, según explica Ángel Pelegrina, su jefe de ventas global. Aunque todavía se encuentran en “un proceso de fusión”, Pelegrina asegura que la potente base genética que atesoran dará grandes resultados: “sabemos que la base genética de estas 3 empresas va a traer muy pronto como consecuencia productos que van a estar a un nivel competitivo muy alto”.

La base genética de estas 3 empresas va a traer muy pronto productos de un nivel competitivo muy alto" Ángel Pelegrina Jefe de ventas global de Panora Semillas

La asistencia a ExpoLevante llega en un momento estratégico, justo cuando se prepara la próxima campaña. Pelegrina destaca que es una cita a la que les “gusta mucho asistir” por el alto nivel de participación y asistencia, convirtiéndose en un “momento clave para nosotros”.

Es un momento clave para nosotros" Ángel Pelegrina Jefe de ventas global de Panora Semillas

Novedades en pimiento y portainjertos

En su expositor, Panora presenta tres nuevas variedades de pimiento California: Lucho, Hasper y Jordan. Estos pimientos cubren una importante ventana de plantación para el campo almeriense y cumplen con los estándares de resistencia a nemátodos y oídio.

Otra de las grandes novedades es Focay, una nueva línea de portainjertos de vigor medio-alto que ofrece una resistencia elevada al virus del rugoso (ToBRFV), un “factor clave a nivel productivo” en la actualidad, según la compañía.

Tomate, pepino y otras apuestas

La empresa también impulsa productos ya consolidados y en crecimiento, como los tomates italianos Delisis y Benchi, valorados tanto por su producción agronómica como en el canal retail. A ellos se suman nuevos tomates pera con un paquete completo de resistencias y nuevos pepinos adaptados a las necesidades del mercado.

Desde Panora, invitan a agricultores y técnicos a visitar su estand para “conocer de primera mano todos los detalles” de un catálogo con el que afrontan la nueva campaña.