Martín Tejón habla en COPE de su salida del Valencia CF: "Agradecido porque fueron claros conmigo"

Tras catorce temporadas en la Academia del Valencia CF, Martín Tejón se ha convertido en una pieza fundamental en el ascenso del Marítimo a la primera división portuguesa. Considerado una de las grandes perlas de la cantera, el joven futbolista debutó con el primer equipo a las órdenes de Rubén Baraja y fue el canterano con más minutos en la campaña 24/25, pero el pasado verano se decidió su salida al fútbol profesional en Portugal, donde ha brillado con cinco goles, seis asistencias y numerosos reconocimientos, lo que le ha situado en un gran escaparate.

Una salida difícil pero necesaria

Carlos Corberán le dio la titularidad en un partido de Copa ante el Ourense, pero no entraba en sus planes para el primer equipo. La etapa en el filial estaba amortizaba y eligió volar a Portugal. Una decisión, la de abandonar el club de su vida, que no fue sencilla, como reconoce en Deportes COPE Valencia. "Obviamente, fue muy duro. Primero asimilar que te vas de tu casa", reconoce Tejón. Sin embargo, el futbolista se muestra agradecido por la honestidad del club: "Fueron claros conmigo. También es la realidad, si te van de cara siempre es mejor". Irte de casa no es sencill , pero el talentoso mediapunta tenía claro su objetivo: "Nosotros tenemos que seguir nuestro sueño y es llegar a ser futbolistas. Yo quiero conseguir mi sueño".

"Me han hecho sentirme querido y una pieza fundamental" Martín Tejón Sobre su temporada en el Marítimo Madeira

El salto a Portugal

Su llegada al Marítimo supuso un cambio radical en su carrera, buscando nuevos estímulos y la oportunidad de crecer. "Salí del club que me enseñó todo, el club que siempre había estado, que es el Valencia, buscando nuevos retos, exigirme más, jugar fútbol profesional y tener minutos para madurar como persona y también como jugador", explica. Esta nueva etapa le ha permitido sentirse protagonista y encontrar la confianza que necesitaba. Como hemos venido contando en COPE, ha despertado el interés de clubes de superior categoría tras un año excelente en Funchal.

El propio jugador admite la gran evolución que ha experimentado en apenas un año. "Futbolísticamente he madurado mucho, ahora miro atrás y digo, cuántas cosas podría haber hecho que que ahora estoy haciendo", reflexiona. Como os contamos en esta casa, el Marítimo tiene decidido pagar al Valencia CF 150.000 euros por quedarse con un 15% más del jugador, por lo que el Valencia CF se guardaría un 25%, además de cobrar los bonus por el ascenso. Sin olvidar tampoco que los de Mestalla se guardaron un derecho de tanteo, aunque un posible regreso no es algo que ocupe su mente ahora mismo. "Si te digo la verdad, no me ha rondado la cabeza, porque ahora estoy muy centrado en seguir creciendo como futbolista", concluye. No obstante, nunca deja de lado su valencianismo y la puerta abierta a volver: "No te voy a mentir. Obviamente si se diera en un futuro me encantaría. Ahora me toca apoyarlos de otra forma, como un aficionado más".