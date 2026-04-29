Un politólogo vasco se pregunta si la crisis PNV-PSE es una escenificación de sus discrepancias

La crisis abierta entre el PNV y el PSE, los dos partidos que gobiernan en Euskadi, ha alcanzado su momento más tenso tras la publicación de un fotomontaje de Aitor Esteban generado con inteligencia artificial por parte de los socialistas. El PNV ha calificado la imagen de "indecente", ha suspendido una reunión con el Gobierno de España y ha desatado una polémica que el politólogo Rafael Leonisio analiza como un posible síntoma de un cambio más profundo en las relaciones de coalición.

Para Leonisio, investigador de la UNED y la Universidad de Deusto, el incidente puede ser más que una anécdota. Considera que refleja una nueva dinámica donde las coaliciones de gobierno airean sus diferencias en público, una práctica que se ha normalizado. "Hasta hace relativamente poco una coalición de gobierno no solía idear sus sus discrepancias en público", señala el experto, apuntando que ese "tabú se rompió" con la coalición de PSOE y Podemos en el Gobierno central.

Ahora los de gobierno discrepan, discrepan muy abiertamente, y en público, y a veces con palabras muy gruesas"

Leonisio recuerda que esta tendencia ya se ha visto en el propio Gobierno Vasco con desacuerdos en temas como el euskera en las OPEs. "Ahora los de gobierno discrepan, discrepan muy abiertamente, y en público, y a veces con palabras muy gruesas", afirma, sugiriendo que esta escenificación se ha convertido en una herramienta para marcar un perfil propio.

¿Sobreactuación o estrategia?

El politólogo se pregunta si el PNV está "sobreactuando" o si realmente se ha sentido ofendido por lo que considera una "burla". Plantea la posibilidad de que los nacionalistas estén aprovechando la ocasión para "separarse de la imagen de apoyo de Sánchez". Según su análisis, si el enfado se traduce en un bloqueo legislativo, sería porque ya existía una intención previa de distanciarse del Ejecutivo central.

No creo que lo consiga un meme, sino que, digamos, si es que lo consigues porque lo tenían ya pensado separarse"

En este sentido, Leonisio es claro: "No creo que lo consiga un meme, sino que, digamos, si es que lo consigues porque lo tenían ya pensado separarse, quizá por tema de la corrupción, y es la excusa". El experto insiste en que una decisión de ese calibre no se tomaría por un incidente menor a menos que la estrategia ya estuviera definida de antemano.

El futuro de la coalición

A pesar de la tensión, el investigador no ve "una ruptura próxima entre la coalición PNV-PS", ya que considera que "ambos están cómodos". Sin embargo, advierte que estos episodios enrarecen el ambiente y pueden generar tensiones que lleven a una "ruptura estratégica" a largo plazo. Leonisio también apunta al papel de la inteligencia artificial como una nueva herramienta para las "burlas" políticas que, si se usan sin medida, pueden agravar las crisis.